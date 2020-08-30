Видаль: Я буду счастлив, если мне позвонит Пирло и пригласит в Юве

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал слухи о его переходе в "Ювентус" под руководством Андреа Пирло.

"Замечательно, что Пирло стал тренером "Ювентуса". Он был невероятным игроком, представьте, каким он станет тренером. У него свое видение игры, которым мало кто обладает, так что он может хорошо себя проявить.

Пирло – замечательный человек. Вместе мы четыре раза взяли скудетто. Я буду счастлив, если он мне позвонит", – рассказал Видаль.