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Видаль: Я буду счастлив, если мне позвонит Пирло и пригласит в Юве
Артуро хотел бы воссоединиться со своим бывшим партнером по команде
Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал слухи о его переходе в "Ювентус" под руководством Андреа Пирло.
"Замечательно, что Пирло стал тренером "Ювентуса". Он был невероятным игроком, представьте, каким он станет тренером. У него свое видение игры, которым мало кто обладает, так что он может хорошо себя проявить.
Пирло – замечательный человек. Вместе мы четыре раза взяли скудетто. Я буду счастлив, если он мне позвонит", – рассказал Видаль.
Ранее, новый наставник "блауграны" Рональд Куман сообщил чилийцу, что у него нет будущего в "Барселоне".