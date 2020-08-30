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Видаль: Я буду счастлив, если мне позвонит Пирло и пригласит в Юве

Италия
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Артуро хотел бы воссоединиться со своим бывшим партнером по команде

Видаль: Я буду счастлив, если мне позвонит Пирло и пригласит в Юве
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Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал слухи о его переходе в "Ювентус" под руководством Андреа Пирло.

"Замечательно, что Пирло стал тренером "Ювентуса". Он был невероятным игроком, представьте, каким он станет тренером. У него свое видение игры, которым мало кто обладает, так что он может хорошо себя проявить.

Пирло – замечательный человек. Вместе мы четыре раза взяли скудетто. Я буду счастлив, если он мне позвонит", – рассказал Видаль.

Ранее, новый наставник "блауграны" Рональд Куман сообщил чилийцу, что у него нет будущего в "Барселоне".

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В статье: Артуро Видаль Андреа Пирло Ювентус (Турин) Рональд Куман Барселона
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Источник:
Football Italia
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