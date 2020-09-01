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Брозович: Мой уход из Интера? Хочу провести в клубе много лет

Италия
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Конте пока в него не очень верит

Брозович: Мой уход из Интера? Хочу провести в клубе много лет
UA-Футбол
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Полузащитник "Интера" Марсело Брозович прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

"Я уважаю "Интер" и не отвечал на все слухи в прессе, которые там пишут обо мне. Не буду делать это и сейчас. Могу сказать одно - я всегда отдавал все силы ради футболки клуба и всего города.

Думаю, что я тоже вызвал чувство радости, когда забивал в недавнем дерби "Милану". Я люблю эту футболку, клуб, город и хочу провести здесь еще много лет", - написал хорват на своей страничке в Instagram.

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Брозович перешел в "Интер" летом 2016-го. С того времени провел 200 матчей, в которых забил 20 голов.

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В статье: Интер (Милан) Марсело Брозович
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