Ювентус согласовал личный контракт с форвардом Челси

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может перейти в туринский "Ювентус". "Старая синьора" достигла договоренности с французским исполнителем по условиям личного трудового договора. Напомним, вчера итальянцы разорвали контракт с аргентинским страйкером Гонсало Игуаином.

По информации авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, срок действия соглашения составит 2 года, а оклад футболиста в год – 4,5 миллиона евро. Сообщается, что "синие" получат за 33-летнего форварда 5 миллионов евро.

Жиру – чемпион мира в составе сборной Франции. В 2018 году Оливье переехал на "Стэмфорд Бридж" с "Эмирейтс Стэдиум". Француз является четырехкратным обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы.