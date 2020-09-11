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Тоттенхэму нужен Аркадиуш Милик

Италия
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Игрок может сменить клубную прописку

Тоттенхэму нужен Аркадиуш Милик
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Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик в ближайшее время может перейти в "Тоттенхэм". Но лондонский клуб смущает трансферная стоимость польского форварда. Неаполитанцы рассчитывают получить за игрока € 30 млн, сообщает Evening Standard.

26-летний нападающий перешёл в "Наполи" из "Аякса" в 2016 году, клуб заплатил € 32 млн. В составе неаполитанцев Милик провёл 122 матча, забил 48 голов и отдал пять результативных передач. В сезоне-2019/2020 на счету польского форварда 35 встреч и 14 забитых мячей.

Действующий контракт Милика с "Наполи" рассчитан до 2021 года. Нападающий неаполитанцев стабильно привлекается в сборную Польши. В составе национальной команды Аркадиуш сыграл 51 матч, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость в € 32 млн.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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