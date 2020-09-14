Ветеран Милана и сборной Аргентины перебрался в Турцию

34-летний центральный полузащитник Лукас Билья бесплатно ушел из "Милана" в новичок турецкой Суперлиги "Фатих Карагюмрюк". Контракт рассчитан на 2 года.

Опытный аргентинец не входил в планы Стефано Пьоли. За плечами у Бильи три сезона в "Милане", четыре - в "Лацио" и семь - в "Андерлехте". Кроме того, он сыграл 58 матчей (1 гол) за сборную Аргентины.

"Карагюмрюк" - еще один клуб из окраин Стамбула. Билья на данный момент самый известный игрок команды, за которую также выступают Мевлют Эрдинч (экс-"ПСЖ") и Эмилиано Вивиано (экс-"Сампдория", "Палермо" и "Болонья") и Эрвин Зуканович (экс-"Дженоа", "Аталанта" и "Сампдория").