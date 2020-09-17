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Агент Милика прибыл в Рим, чтобы согласовать контракт поляка с Ромой

Италия
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Аркадиуш переедет в другой итальянский клуб

Агент Милика прибыл в Рим, чтобы согласовать контракт поляка с Ромой
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Давид Пантак, агент польского нападающего неаполитанского "Наполи" Аркадиуша Милика, прибыл в Рим, чтобы завершить сделку по трансферу своего подопечного в "Рому", утверждает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, "Рома" и "Наполи" достигли соглашения о трансфере футболиста за € 18 млн плюс € 7 млн в качестве бонусов. Римляне предложили форварду зарплату в размере € 5 млн в год. Ранее сообщалось, что Милик отказывается переходить в "Рому".

Переход Милика в стан римлян откроет путь для трансфера боснийского нападающего "Ромы" Эдина Джеко в туринский "Ювентус".

В прошлом сезоне 26-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 11 забитых мячей.

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В статье: Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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