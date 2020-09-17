Агент Милика прибыл в Рим, чтобы согласовать контракт поляка с Ромой

Давид Пантак, агент польского нападающего неаполитанского "Наполи" Аркадиуша Милика, прибыл в Рим, чтобы завершить сделку по трансферу своего подопечного в "Рому", утверждает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, "Рома" и "Наполи" достигли соглашения о трансфере футболиста за € 18 млн плюс € 7 млн в качестве бонусов. Римляне предложили форварду зарплату в размере € 5 млн в год. Ранее сообщалось, что Милик отказывается переходить в "Рому".

Переход Милика в стан римлян откроет путь для трансфера боснийского нападающего "Ромы" Эдина Джеко в туринский "Ювентус".

В прошлом сезоне 26-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 11 забитых мячей.