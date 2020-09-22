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Дженоа арендует Пеллегрини у Ювентуса

Италия
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Итальянский клуб нашел усиление в рядах Ювентуса

Дженоа арендует Пеллегрини у Ювентуса
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Защитник "Ювентуса" Лука Пеллегрини станет игроком "Дженоа", сообщает итальянская версия сайта Goal.com. Указано, что генуэзский клуб арендует его на один сезон.

В ближайшее время футболист должен пройти медосмотр, после чего подпишет контракт.

21-летний итальянец в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Кальяри". В 24-х матчах он сделал шесть результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя) Дженоа Лука Пеллегрини
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