Минимум уровня, максимум характера. Итоги второго тура Серии А

Торино - Аталанта 2:4

Сампдория - Беневенто 2:3

Кальяри - Лацио 0:2

Интер - Фиорентина 4:3

Специя - Сассуоло 1:4

Эллас Верона - Удинезе 1:0

Наполи - Дженоа 6:0

Кротоне - Милан 0:2

Рома - Ювентус 2:2

Болонья - Парма 4:1

Во втором туре Серии А были забиты 43 мяча. Лишь одного не хватило до повторения рекорда предыдущего сезона. Хватало и разгромов, и бешеных перетягиваний каната с драматичными голами, и камбеков. Один матч в Милане с 0:1, 2:1, 2:3 и 4:3 чего стоит! Впрочем, какие-то стратегические выкладки выдавать рано. Ясно одно - лидеры не желают терять очки. И этих лидеров много.

От концов - к середине

Первый Топ-матч сезона оправдал ожидания. И в очевидных, и в более глубоких смыслах. Из-за бардака в "Роме" её шансы опускали ниже плинтуса, после первого матча "Ювентус" уже вознесли на пьедестал. На самом же деле разрыв между командами не настолько огромен. Да и по статистике "волки" - наименее удобный соперник для "зебр" за последние девять лет. "Рома" достаточно талантлива, с возвращением Джеко, приходом Педро и укреплением Мхитаряна и Верету она получила лидеров. А "Юве" всё ещё сырой, всё ещё ищет себя, экспериментирует. В такой ситуации всегда возможны ошибки.

Тренер-дебютант Андреа Пирло и вправду наошибался. Прежде всего - с составом. На левом фланге правый латераль Куадрадо ожидаемо исчез. Справа Кулушевски и Данило также потерялись, не понимая, кто из них защитник. Со своей асимметричной схемой, пока она не наиграна, наставник "Юве" сильно рискует. Умная и хладнокровная "Рома" без проблем остановила его, создала преимущество в центре поля благодаря помощи Джеко и Мхитаряна и выбегала в контратаки. Привычный, менее отвлечённый на трансферы Эдин закончил бы с дублем, Генрих также был обязан забивать.

Пирло признал, что его команда плохо растягивала соперника, плохо двигалась, что сделала шаг назад.

Он явно понял, что видел слабую игру. Хвалил агрессию соперника. Хвалил и "Ювентус" за то, что выдержал и даже сравнял счёт вдесятером. И как раз в этом сила чемпиона и недостаточно сильный стержень симпатичной "Ромы". Криштиану Роналду, своим дублем на ровном месте не только спасший матч, но и вышедший на 450 голов в лигах Топ-5, также прежде всего говорил о завоёванном очке. А не об игре.

Вот и главный итог матча - "Юве" завоевал ничью на тяжёлом выезде, "Рома" вернула уважение к себе. Ни больше, ни меньше. Никаких стратегических выводов из матча делать не следует.

Золотая скамья

"Интер" также перемудрил с составом. Левый латераль Янг оказался справа, вообще не латераль Перишич - слева. Как результат - фланги, такие важные в схеме 3-5-2, исчезли. Как и вдруг вышедший на поле опальный Кристиан Эриксен. Один крайний защитник в центре обороны Д'Амброзио - ещё ничего, но два, вместе с Коларовым, оказались перебором. В комбинационной игре "Фиорентина" смотрелась в разы интереснее, постоянно проходя центр поля соперника. Таких умных игроков как Рибери и Кьеза Конте не нашёл. Спасли три гола в концовках таймов и автогол. Не всегда так повезёт.

Хотя бы над одним Конте отлично поработал. Скамья запасных "Интера" поражает. На замену вышли Хакими, Алексис Санчес, Наингголан, Видаль и Сенси. Первые двое в итоге и ассистировали, что помогло выйти с 2:3 на 86-ой минуте на 4:3 в целом. А ведь всегда говорят, что Скудетто "Ювентусу" приносит глубина состава. В знаменитом Дерби Италии в сезоне 2017/18 "Юве" вернулся таким образом в концовке на пути к Скудетто. Правда, здесь всего лишь второй тур. Но если "нерадзурри" продержатся наверху до конца - об этом матче несомненно вспомнят как о демонстрации чемпионского характера.

Конте признал недостаток баланса и сфокусированности своей команды, слишком частый отход назад, "сидение на коленях своего вратаря". Вместе с тем, заявил, что из этого полезного матча есть чему научиться. А учиться всегда легче с победой.

Хватило минимума

"Милан" и "Лацио" начинают сезон не в лучшей форме по многим причинам. Первые страдают от травм и игры в Лиге Европы, потеряли Златана Ибрагимовича из-за коронавируса. Вторые недоукомплектованы, настолько, что это вызывает публичное раздражение Симоне Индзаги. В такой ситуации нужно просто собирать очки. Как можно спокойнее. Обеим это удалось. "Россонери" провели невзрачный первый тайм в Кротоне, без Ибры угрожали новичку лишь с 15-20 метров. "Бьянкочелести" потеряли сцепление с мячом после перерыва, а создавал у них лишь левый латераль Марушич. Однако итог - по 2:0.

Стефано Пиоли признал, что его команда до перерыва не держала ни мяч, ни темп как следует. Новичок в итоге набрал почётные 47 процентов владения мячом. В добавленное время первого тайма повезло с длинным забросом и пенальти, красивая атака в начале второго чуть не сорвалась из-за неуклюжего удара. "Лацио" повезло забить в дебюте по "алгоритму "Аталанты" - левый латераль ассистирует правому Лаццари. Симеоне должен был попадать в пустые ворота и сравнивать. И всё же в итоге всё сложилось в пользу фаворитов. Да и течение обоих матчей не намекало на другой исход.

"Милан" уже с 13-ю победами и четырьмя ничьими в последних 17-ти матчах во всех турнирах. Впервые с 1996-го года. Последние четыре матча отнюдь не впечатлили, зато налицо умение штамповать победы, безнадёжно утраченное 7-8 лет назад. Причём последняя добыта с самым молодым составом в лиге с ноября 2019-го. Ну а "Лацио" только начинает свою серию. Солидной победой на тяжёлом выезде. И дежурным голом Чиро Иммобиле.

Хватило тайма

Вопросы остались и к первому тайму "Наполи". В том числе и у самого Дженнаро Гаттузо. Рино назвал итоговый результат слишком тяжёлым для соперника и не отражающим игру. Он всё ещё недоволен нынешним уровнем баланса и стабильности в течение 90-та минут. После раннего гола "Наполи" также отдал инициативу, травма капитана Лоренцо Инсинье посреди первого тайма пошатнула команду. А кураж над потерявшей силы "Дженоа" во втором тайме можно отнести и к массовому заражению коронавирусом у гостей. Говорят о как минимум 11-ти игроках. Среди них шестеро были на поле.

Тем не менее, 6:0 никогда не проходит бесследно. Особенно, когда Лосано забивает в стиле ушедшего Хосе Кальехона, после движения справа без мяча.

Очень важно для часто шаблонной команды. Виктор Осимхен даже без голов срывает шаблоны, действуя вдохновенно. Гаттузо очень доволен тем, как он находит свободное пространство. Центрфорвард Мертенс отлично работал в подыгрыше, опорник Зелински наконец-то забил. А главное - дом "Наполи" уже не морозный и враждебный, как его называл тренер в феврале. В десяти последних матчах на "Сан Паоло" забиты как минимум по два мяча.

В первом тайме ниже своих стандартов отыграла и "Аталанта". Позволяя сопернику, как заявил её тренер Джан Пьеро Гасперини, открыть уже закрытую игру. "Торино" отвечал ударом на удар, бергамцы создали меньше, чем обычно, забили с помощью дальнего удара и длинного заброса гениального Алехандро Гомеса. Пропускали из-за грубейших ошибок в обороне. А во втором тайме после яркого начала решили перейти на эконом-режим. Хотя могли и забить несчастному сопернику столько же, сколько в январе - семь.

С другой стороны, для борьбы за Скудетто жизненно важно научиться играть в эконом-режиме. Во втором тайме это отлично удалось. Кроме того, Луис Муриэль доказал, что забивает и при выходах в стартовом составе, а не только на замену. Ханс Хатебур забил и доказал, что не позволяет мыслям о переходе отвлечь себя. Так что начало полёта нормальное.

Подтверждённые прогнозы

Второй тур подтвердил прогнозы на сезон команд Второго эшелона. Наставник прогрессирующей "Фиорентины" Джузеппе Якини считает, что она заслужила победу. Но в итоге не хватило "инстинкта убийцы" (президент Рокко Коммиссо). А также физической формы Рибери и Кьезы, заменённых при 3:2. "Болонье" также не хватило подобных вещей против "Наполи" в первом туре, зато ныне она легко разнесла "Парму". Успешно чередуя атаку с отдыхом. Роберто Сориано даже сделал дубль впервые с апреля 2017-го. Жаль, что глупость вратаря продолжила антирекордную серию матчей с пропущенными до 35-ти.

"Сассуоло" также талантлив в атаке. Однако первый тайм против новичка "Специи" был слабым. Роберто Де Дзерби признал страдания и недостаток усилий. Лишь во втором "прорвало" против усталого соперника. "Кальяри" же всё ещё не нашёл свою атаку. А "Торино" - баланс между нею и обороной. Марко Джампаоло оправдывается тем, что результаты его работы по полному изменению стиля сразу не придут. И соперником. Долгий путь до нужного уровня видит и Иван Юрич. Хотя как раз его "Верона" с шестью очками после двух туров впервые с сезона Скудетто (1984/85). Но он прав, радоваться рано.

Не удивили и аутсайдеры. "Дженоа" не могла так быстро избавиться от демонов двух последних лет, "Удинезе" бледен уже лет пять. "Парма" полностью изменила курс с обороны и длинных забросов на короткий пас и атаку, не подписала никого под этот стиль и ожидаемо страдает. "Сампдория" также не усилилась после очень тяжёлого сезона. А новички "Кротоне" и "Специя" начинают неплохо, но затем легко пропускают. Наставник последней Винченцо Итальяно говорит о недостатке выносливости и разнице в уровне. "В Серии Б три качественных игрока и восемь рабочих лошадок. В Серии А - наоборот".

Удивил лишь "Беневенто". "Ведьмы" разорвали Серию Б, поэтому казались более готовыми к Серии А, чем "Кротоне" и "Специя". Но они как раз начали свой первый матч хуже, пропустив дважды. Получается, нужно так и начинать. Впервые после "Ювентуса"-2007 новичок забил три мяча в первом матче. Причём все три забили защитники, а решающий и вовсе - в концовке матча в контратаке. Что доказывает желание подопечных Филиппо Индзаги играть на победу. Именно этому Пиппо и был наиболее рад. А Клаудио Раньери в итоге признал справедливость победы соперника.

Украинский след

Из-за кадрового усиления атаки "Аталанты" нынешний сезон обещает стать весьма сложным для Руслана Малиновского. Как раз в его начале он должен закладывать фундамент, создавать репутацию. Ведь двое из главных конкурентов - Йосип Иличич и Алексей Миранчук - не готовы играть. Однако готовым играть оказался Муриэль. Гасперини удивил, поставив его в паре с Дуваном Сапатой, и Луис не подвёл, выдав гол и ассист.

Малиновский заменил его на 64-ой минуте. Как всегда активничал, двигался, искал мяч, помогал "сушить" игру. Мог и забить сразу же, если бы пробил головой из центра штрафной сильнее. Пробивал ещё дважды издали. Правда, так плохо, что это даже не вошло в статистику. Руслан вновь оказался качественной заменой, полезной для баланса на поле и удержания счёта. Впрочем, при настолько высокой конкуренции в команде не факт, что этого хватит.

Лучший игрок тура - Алехандро Гомес ("Аталанта"). Феномен

Прорыв тура - "Беневенто". Необычный новичок

Разочарование тура - "Парма". Очень опасная игра со стилями

Лучший вратарь тура - Марко Сильвестри ("Эллас Верона"). Не занервничал из-за 22-ух ударов по его воротам

Лучший тренер тура - Паулу Фонсека ("Рома"). Остановил "Ювентус"