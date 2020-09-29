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Минимум уровня, максимум характера. Итоги второго тура Серии А

Италия
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Рано делать выводы

Минимум уровня, максимум характера. Итоги второго тура Серии А
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Торино - Аталанта 2:4

Сампдория - Беневенто 2:3

Кальяри - Лацио 0:2

Интер - Фиорентина 4:3

Специя - Сассуоло 1:4

Эллас Верона - Удинезе 1:0

Наполи - Дженоа 6:0

Кротоне - Милан 0:2

Рома - Ювентус 2:2

Болонья - Парма 4:1

Во втором туре Серии А были забиты 43 мяча. Лишь одного не хватило до повторения рекорда предыдущего сезона. Хватало и разгромов, и бешеных перетягиваний каната с драматичными голами, и камбеков. Один матч в Милане с 0:1, 2:1, 2:3 и 4:3 чего стоит! Впрочем, какие-то стратегические выкладки выдавать рано. Ясно одно - лидеры не желают терять очки. И этих лидеров много.

От концов - к середине

Первый Топ-матч сезона оправдал ожидания. И в очевидных, и в более глубоких смыслах. Из-за бардака в "Роме" её шансы опускали ниже плинтуса, после первого матча "Ювентус" уже вознесли на пьедестал. На самом же деле разрыв между командами не настолько огромен. Да и по статистике "волки" - наименее удобный соперник для "зебр" за последние девять лет. "Рома" достаточно талантлива, с возвращением Джеко, приходом Педро и укреплением Мхитаряна и Верету она получила лидеров. А "Юве" всё ещё сырой, всё ещё ищет себя, экспериментирует. В такой ситуации всегда возможны ошибки.

Тренер-дебютант Андреа Пирло и вправду наошибался. Прежде всего - с составом. На левом фланге правый латераль Куадрадо ожидаемо исчез. Справа Кулушевски и Данило также потерялись, не понимая, кто из них защитник. Со своей асимметричной схемой, пока она не наиграна, наставник "Юве" сильно рискует. Умная и хладнокровная "Рома" без проблем остановила его, создала преимущество в центре поля благодаря помощи Джеко и Мхитаряна и выбегала в контратаки. Привычный, менее отвлечённый на трансферы Эдин закончил бы с дублем, Генрих также был обязан забивать.

Пирло признал, что его команда плохо растягивала соперника, плохо двигалась, что сделала шаг назад.

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Он явно понял, что видел слабую игру. Хвалил агрессию соперника. Хвалил и "Ювентус" за то, что выдержал и даже сравнял счёт вдесятером. И как раз в этом сила чемпиона и недостаточно сильный стержень симпатичной "Ромы". Криштиану Роналду, своим дублем на ровном месте не только спасший матч, но и вышедший на 450 голов в лигах Топ-5, также прежде всего говорил о завоёванном очке. А не об игре.

Вот и главный итог матча - "Юве" завоевал ничью на тяжёлом выезде, "Рома" вернула уважение к себе. Ни больше, ни меньше. Никаких стратегических выводов из матча делать не следует.

Золотая скамья

"Интер" также перемудрил с составом. Левый латераль Янг оказался справа, вообще не латераль Перишич - слева. Как результат - фланги, такие важные в схеме 3-5-2, исчезли. Как и вдруг вышедший на поле опальный Кристиан Эриксен. Один крайний защитник в центре обороны Д'Амброзио - ещё ничего, но два, вместе с Коларовым, оказались перебором. В комбинационной игре "Фиорентина" смотрелась в разы интереснее, постоянно проходя центр поля соперника. Таких умных игроков как Рибери и Кьеза Конте не нашёл. Спасли три гола в концовках таймов и автогол. Не всегда так повезёт.

Хотя бы над одним Конте отлично поработал. Скамья запасных "Интера" поражает. На замену вышли Хакими, Алексис Санчес, Наингголан, Видаль и Сенси. Первые двое в итоге и ассистировали, что помогло выйти с 2:3 на 86-ой минуте на 4:3 в целом. А ведь всегда говорят, что Скудетто "Ювентусу" приносит глубина состава. В знаменитом Дерби Италии в сезоне 2017/18 "Юве" вернулся таким образом в концовке на пути к Скудетто. Правда, здесь всего лишь второй тур. Но если "нерадзурри" продержатся наверху до конца - об этом матче несомненно вспомнят как о демонстрации чемпионского характера.

Конте признал недостаток баланса и сфокусированности своей команды, слишком частый отход назад, "сидение на коленях своего вратаря". Вместе с тем, заявил, что из этого полезного матча есть чему научиться. А учиться всегда легче с победой.

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Хватило минимума

"Милан" и "Лацио" начинают сезон не в лучшей форме по многим причинам. Первые страдают от травм и игры в Лиге Европы, потеряли Златана Ибрагимовича из-за коронавируса. Вторые недоукомплектованы, настолько, что это вызывает публичное раздражение Симоне Индзаги. В такой ситуации нужно просто собирать очки. Как можно спокойнее. Обеим это удалось. "Россонери" провели невзрачный первый тайм в Кротоне, без Ибры угрожали новичку лишь с 15-20 метров. "Бьянкочелести" потеряли сцепление с мячом после перерыва, а создавал у них лишь левый латераль Марушич. Однако итог - по 2:0.

Стефано Пиоли признал, что его команда до перерыва не держала ни мяч, ни темп как следует. Новичок в итоге набрал почётные 47 процентов владения мячом. В добавленное время первого тайма повезло с длинным забросом и пенальти, красивая атака в начале второго чуть не сорвалась из-за неуклюжего удара. "Лацио" повезло забить в дебюте по "алгоритму "Аталанты" - левый латераль ассистирует правому Лаццари. Симеоне должен был попадать в пустые ворота и сравнивать. И всё же в итоге всё сложилось в пользу фаворитов. Да и течение обоих матчей не намекало на другой исход.

"Милан" уже с 13-ю победами и четырьмя ничьими в последних 17-ти матчах во всех турнирах. Впервые с 1996-го года. Последние четыре матча отнюдь не впечатлили, зато налицо умение штамповать победы, безнадёжно утраченное 7-8 лет назад. Причём последняя добыта с самым молодым составом в лиге с ноября 2019-го. Ну а "Лацио" только начинает свою серию. Солидной победой на тяжёлом выезде. И дежурным голом Чиро Иммобиле.

Хватило тайма

Вопросы остались и к первому тайму "Наполи". В том числе и у самого Дженнаро Гаттузо. Рино назвал итоговый результат слишком тяжёлым для соперника и не отражающим игру. Он всё ещё недоволен нынешним уровнем баланса и стабильности в течение 90-та минут. После раннего гола "Наполи" также отдал инициативу, травма капитана Лоренцо Инсинье посреди первого тайма пошатнула команду. А кураж над потерявшей силы "Дженоа" во втором тайме можно отнести и к массовому заражению коронавирусом у гостей. Говорят о как минимум 11-ти игроках. Среди них шестеро были на поле.

Тем не менее, 6:0 никогда не проходит бесследно. Особенно, когда Лосано забивает в стиле ушедшего Хосе Кальехона, после движения справа без мяча.

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Очень важно для часто шаблонной команды. Виктор Осимхен даже без голов срывает шаблоны, действуя вдохновенно. Гаттузо очень доволен тем, как он находит свободное пространство. Центрфорвард Мертенс отлично работал в подыгрыше, опорник Зелински наконец-то забил. А главное - дом "Наполи" уже не морозный и враждебный, как его называл тренер в феврале. В десяти последних матчах на "Сан Паоло" забиты как минимум по два мяча.

В первом тайме ниже своих стандартов отыграла и "Аталанта". Позволяя сопернику, как заявил её тренер Джан Пьеро Гасперини, открыть уже закрытую игру. "Торино" отвечал ударом на удар, бергамцы создали меньше, чем обычно, забили с помощью дальнего удара и длинного заброса гениального Алехандро Гомеса. Пропускали из-за грубейших ошибок в обороне. А во втором тайме после яркого начала решили перейти на эконом-режим. Хотя могли и забить несчастному сопернику столько же, сколько в январе - семь.

С другой стороны, для борьбы за Скудетто жизненно важно научиться играть в эконом-режиме. Во втором тайме это отлично удалось. Кроме того, Луис Муриэль доказал, что забивает и при выходах в стартовом составе, а не только на замену. Ханс Хатебур забил и доказал, что не позволяет мыслям о переходе отвлечь себя. Так что начало полёта нормальное.

Подтверждённые прогнозы

Второй тур подтвердил прогнозы на сезон команд Второго эшелона. Наставник прогрессирующей "Фиорентины" Джузеппе Якини считает, что она заслужила победу. Но в итоге не хватило "инстинкта убийцы" (президент Рокко Коммиссо). А также физической формы Рибери и Кьезы, заменённых при 3:2. "Болонье" также не хватило подобных вещей против "Наполи" в первом туре, зато ныне она легко разнесла "Парму". Успешно чередуя атаку с отдыхом. Роберто Сориано даже сделал дубль впервые с апреля 2017-го. Жаль, что глупость вратаря продолжила антирекордную серию матчей с пропущенными до 35-ти.

"Сассуоло" также талантлив в атаке. Однако первый тайм против новичка "Специи" был слабым. Роберто Де Дзерби признал страдания и недостаток усилий. Лишь во втором "прорвало" против усталого соперника. "Кальяри" же всё ещё не нашёл свою атаку. А "Торино" - баланс между нею и обороной. Марко Джампаоло оправдывается тем, что результаты его работы по полному изменению стиля сразу не придут. И соперником. Долгий путь до нужного уровня видит и Иван Юрич. Хотя как раз его "Верона" с шестью очками после двух туров впервые с сезона Скудетто (1984/85). Но он прав, радоваться рано.

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Не удивили и аутсайдеры. "Дженоа" не могла так быстро избавиться от демонов двух последних лет, "Удинезе" бледен уже лет пять. "Парма" полностью изменила курс с обороны и длинных забросов на короткий пас и атаку, не подписала никого под этот стиль и ожидаемо страдает. "Сампдория" также не усилилась после очень тяжёлого сезона. А новички "Кротоне" и "Специя" начинают неплохо, но затем легко пропускают. Наставник последней Винченцо Итальяно говорит о недостатке выносливости и разнице в уровне. "В Серии Б три качественных игрока и восемь рабочих лошадок. В Серии А - наоборот".

Удивил лишь "Беневенто". "Ведьмы" разорвали Серию Б, поэтому казались более готовыми к Серии А, чем "Кротоне" и "Специя". Но они как раз начали свой первый матч хуже, пропустив дважды. Получается, нужно так и начинать. Впервые после "Ювентуса"-2007 новичок забил три мяча в первом матче. Причём все три забили защитники, а решающий и вовсе - в концовке матча в контратаке. Что доказывает желание подопечных Филиппо Индзаги играть на победу. Именно этому Пиппо и был наиболее рад. А Клаудио Раньери в итоге признал справедливость победы соперника.

Украинский след

Из-за кадрового усиления атаки "Аталанты" нынешний сезон обещает стать весьма сложным для Руслана Малиновского. Как раз в его начале он должен закладывать фундамент, создавать репутацию. Ведь двое из главных конкурентов - Йосип Иличич и Алексей Миранчук - не готовы играть. Однако готовым играть оказался Муриэль. Гасперини удивил, поставив его в паре с Дуваном Сапатой, и Луис не подвёл, выдав гол и ассист.

Малиновский заменил его на 64-ой минуте. Как всегда активничал, двигался, искал мяч, помогал "сушить" игру. Мог и забить сразу же, если бы пробил головой из центра штрафной сильнее. Пробивал ещё дважды издали. Правда, так плохо, что это даже не вошло в статистику. Руслан вновь оказался качественной заменой, полезной для баланса на поле и удержания счёта. Впрочем, при настолько высокой конкуренции в команде не факт, что этого хватит.

Лучший игрок тура - Алехандро Гомес ("Аталанта"). Феномен

Прорыв тура - "Беневенто". Необычный новичок

Разочарование тура - "Парма". Очень опасная игра со стилями

Лучший вратарь тура - Марко Сильвестри ("Эллас Верона"). Не занервничал из-за 22-ух ударов по его воротам

Лучший тренер тура - Паулу Фонсека ("Рома"). Остановил "Ювентус"

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В статье: Серия А
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