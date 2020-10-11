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Фонсека – второй самый высокооплачиваемый тренер Серии А

Италия
(1 голосов)

Впереди Конте с огромным отрывом

Фонсека – второй самый высокооплачиваемый тренер Серии А
Новина українською

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Серии А.

Впереди с впечатляющим отрывом расположился менеджер "Интера" Антонио Конте, зарабатывающий почти в 5 раз больше, чем любой другой специалист лиги.

Вслед за Антонио маячат экс-наставник "Шахтёра" Пауло Фонсека с 2,5 миллионами в год и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта", 2,2 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А:

  • 1. Антонио Конте ("Интер") – 12 млн евро;
  • 2. Паулу Фонсека ("Рома") – 2,5 млн;
  • 3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 2,2 млн;
  • 4-6. Симоне Индзаги ("Лацио"), Синиша Михайлович ("Болонья"), Стефано Пиоли ("Милан") – 2 млн;
  • 7-8. Андреа Пирло ("Ювентус"), Клаудио Раньери ("Сампдория") – 1,8 млн;
  • 9-11. Эусебио Ди Франческо ("Кальяри"), Дженнаро Гаттузо ("Наполи"), Марко Джампаоло ("Торино") – 1,5 млн.
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В статье: Антонио Конте Паулу Фонсека
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
11.10.2020 в 14:19
)))))))))))))))))))))))
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