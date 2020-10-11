Фонсека – второй самый высокооплачиваемый тренер Серии А

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Серии А.

Впереди с впечатляющим отрывом расположился менеджер "Интера" Антонио Конте, зарабатывающий почти в 5 раз больше, чем любой другой специалист лиги.

Вслед за Антонио маячат экс-наставник "Шахтёра" Пауло Фонсека с 2,5 миллионами в год и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта", 2,2 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А: