Италия
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Фонсека – второй самый высокооплачиваемый тренер Серии А
Впереди Конте с огромным отрывом
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Серии А.
Впереди с впечатляющим отрывом расположился менеджер "Интера" Антонио Конте, зарабатывающий почти в 5 раз больше, чем любой другой специалист лиги.
Вслед за Антонио маячат экс-наставник "Шахтёра" Пауло Фонсека с 2,5 миллионами в год и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта", 2,2 млн).
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А:
- 1. Антонио Конте ("Интер") – 12 млн евро;
- 2. Паулу Фонсека ("Рома") – 2,5 млн;
- 3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 2,2 млн;
- 4-6. Симоне Индзаги ("Лацио"), Синиша Михайлович ("Болонья"), Стефано Пиоли ("Милан") – 2 млн;
- 7-8. Андреа Пирло ("Ювентус"), Клаудио Раньери ("Сампдория") – 1,8 млн;
- 9-11. Эусебио Ди Франческо ("Кальяри"), Дженнаро Гаттузо ("Наполи"), Марко Джампаоло ("Торино") – 1,5 млн.
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11.10.2020 в 14:19
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