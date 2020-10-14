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Впереди период самоизоляции. Роналду сегодня прибыл в Турин
Это увеличит его шансы сыграть против Месси
Криштиану Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он будет вынужден отсидеть двухнедельную самоизоляцию.
Сегодня форвард прибыл в Турин. На это он получил официальное разрешение у местной системы здравоохранения. Это увеличит шанс сыграть против "Барселоны", так как через 13 дней он сдаст новый тест.
#CristianoRonaldo has just landed in Turin where he will follow the quarantine after testing positive for #Covid19 ????#Juve #Juventus pic.twitter.com/ROndMjp9vO— footballitalia (@footballitalia) October 14, 2020
Отметим, что Криштиану не сыграет
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