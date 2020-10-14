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Впереди период самоизоляции. Роналду сегодня прибыл в Турин

Италия
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Это увеличит его шансы сыграть против Месси

Впереди период самоизоляции. Роналду сегодня прибыл в Турин
UA-Футбол
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Криштиану Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он будет вынужден отсидеть двухнедельную самоизоляцию.

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Сегодня форвард прибыл в Турин. На это он получил официальное разрешение у местной системы здравоохранения. Это увеличит шанс сыграть против "Барселоны", так как через 13 дней он сдаст новый тест.

Отметим, что Криштиану не сыграет против "Динамо".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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