Впереди период самоизоляции. Роналду сегодня прибыл в Турин

Криштиану Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он будет вынужден отсидеть двухнедельную самоизоляцию.

Сегодня форвард прибыл в Турин. На это он получил официальное разрешение у местной системы здравоохранения. Это увеличит шанс сыграть против "Барселоны", так как через 13 дней он сдаст новый тест.

#CristianoRonaldo has just landed in Turin where he will follow the quarantine after testing positive for #Covid19 ????#Juve #Juventus pic.twitter.com/ROndMjp9vO