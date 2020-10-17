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Серия А. Интер - Милан 1:2. Все равны, кроме Златана

Италия
(1 голосов)

Неприятная серия "дьяволов" прервана

Серия А. Интер - Милан 1:2. Все равны, кроме Златана
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Лукаку 29 - Ибрагимович 13, 16

Нереализованный пенальти: Ибрагимович 13 (вратарь)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Коларов, Хакими, Брозович (Эриксен 67), Видаль (А. Санчес 83), Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси (Тонали 87), Беннасер, Салемакерс (Кастильехо 62), Чалханоглу, Леау (Крунич 62), Ибрагимович

Предупреждения: Брозович 64, Видаль 79, Хакими 83 - Кьер 22, Кесси 45+2, Ибрагимович 60

За последние 7-8 лет Миланские команды никогда одновременно не летали так высоко и не играли так хорошо. "Интер" не проигрывал в 11-ти матчах лиги подряд, "Милан" - в 15-ти. От первого требуют лишь Скудетто. Особенно - после десяти забитых в трёх первых турах. Второй взял "летнее Скудетто" с почти тремя голами за матч и начал новый сезон с 7:0 и трёх побед. А в 14-ти матчах из успешных 15-ти забивал как минимум два мяча. Он явно надеялся хотя бы прервать серию из четырёх поражений в дерби. "Нерадзурри" же желали громко заявить о своих намерениях. Но в итоге заявил Златан.

В феврале "Милан" выдал шедевральный первый тайм, повёл со счётом 2:0, но затем развалился. На этот раз в плане психологии было удобнее. Не шедевр, но мощь и солидность, затем отрезвляющий пропущенный и борьба. Мячом владел "Интер", работал через фланги. Перишич в итоге прострелил, и Лукаку забил. Затем Хакими навесил, и Кьер вытащил удар Лаутаро с линии ворот. Лукаку чуть не попал, также головой. Лаутаро и Барелла постреливали с 17-20 метров. А "дьяволы" в дебюте классно контратаковали. Чалханоглу дважды запускал, Ибрагимовича сбил Коларов, Леау слева прострелил на шведа.

Во втором тайме "Милан" пытался играть по результату. Сохранять эпицентр битвы в центре поля, иногда прорываться по флангам. Безрезультатность этих прорывов, как и таких же прорывов "Интера", оставляла счёт удобным для Златана и компании. Был некий провал, когда Видаль навесил на голову Хакими, и Ашраф смазал с пяти метров. Стефано Пиоли даже заменил атакёра Леау на опорника. После своего фола на Лукаку Доннарумма даже избежал пенальти благодаря офсайду. Впрочем, номинальные гости удержались. Во многом благодаря двум промахам Лукаку уже в добавленное время.

Что определило результат этого матча, яркого в первом тайме, скучного во втором и в целом равного? Потеря "Интером" восьми игроков из-за коронавируса и других проблем? Частично да, ведь у Конте не хватило замен, а недавние крайние защитники Коларов и Д'Амброзио (не прикрыл Леау) в центре обороны привезли. Дуэли, анонсированные прессой, Барелла и Хакими не выиграли. Но главную дуэль выиграл только-только выздоровевший от коронавируса Златан. Причём Лукаку мог и опередить его на последних минутах. Однако с пяти метров не попал, а пяткой попал во вратаря. Потому Ромелу и не Ибра.

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Интер (Милан) Милан
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Комментарии (34)
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DOMENICO (Lviv)
17.10.2020 в 22:48
Респект Мілану. А особливо тренеру - скромна , проста і вихована людина - Стефано Піолі.
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0
0
amg333 (Kyiv )
17.10.2020 в 22:40
два случайных гола от пешехода фибры)))...но я все равно его воспринимаю как один из винтиков в выигрыше Интером ЛЧ 2010.тогда знатно кинули путу на деньги и забрав Это’О )))..спасибо тебе фибра
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0
-1
amg333 (Kyiv )
17.10.2020 в 22:36
Интер возил Милан Без 5 игроков основы!!! Милан впервые выиграл за 5 или 6 лет ,это должно было произойти рано или поздно! тем интересней будет чемпионат!
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
17.10.2020 в 22:28
Пиоли не тренер с весны говорю, там все решает играющий тренер
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
17.10.2020 в 21:46
Возрождение великих? Сначала Ливерпуль, теперь Милан? Очень хотелось бы!
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+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:29
Чому міланські сектанти радіють, цікаво? Що обіграли Мерду з половиною складу травмованих? Спробуйте хоч очко у Ювентуса взяти, тоді подивимось, який Пьйолі тренер (спойлер: ніякий).
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0
-9
kapkan (Луганск)
17.10.2020 в 21:35
Смотри предыдущие результаты Пьели с итальянскими топами.
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0
-2
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:39
Я не буду нічого дивитися; я знаю, хто такий Пьйолі, ще з часів його керівництва Болоньєю. І ця команда була єдиним його надбанням, якщо по-хорошому. Мілан не грає ні у шо, він повністю залежний від Ібрагімовіча. Вилетить Златан - карета стане гарбузом.
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
17.10.2020 в 21:37
Я так понимаю твои нервы, что все пошло не так? Не стоит держаться за стену, ветер когда-нибудь повернется и в твою сторону. Но, когда он повернется в твою сторону, стоит прятаться.
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
17.10.2020 в 21:42
Стоит добавить, что когда ты говоришь о "миланских сектантах", ты о ком? Здесь же два о одном.
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0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 21:44
Забаньте цю футбольну голову, він сіє зло на всьому сайті. А чому сектанти? Я вболівальник Мілану вже 27 років, причому тут секта? Я щось не бачу за кого ти вболіваєш? Чи ти троль, яке поливає все какашками? В Чернігові фабрика по клонуванню тролів, чи звідки ти взявся такий? Паскудиш Динамо, паскудиш збірну і вже до Мілану добрався, ах ти ж неадекват, та Мілан вже ушатав твій Юве 3 місяці назад 4-2.
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+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:46
Нехай ушатають Скудетто хоч раз за останні 10 років, лол))
0
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 21:49
Дивись турнірну таблицю. І скажи за кого ти вболіваєш? І прогноз на скудетто в серії А?
0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:49
В Італії? За Ювентус, звичайно ж. Не за Бібу і Бобу ж мені вболівати)
0
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 21:51
Тоді все ясно. О.к. Юве головний конкурент Мілана. В Юве Роналду, в Мілані Ібра. Побачимо чія візьме.
+2
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 21:53
То в матчі Динамо-Юве ти будеш за Юве?
+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:56
Звичайно, за Юве. Я ненавиджу Днонаму і це знають тут всі)
0
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 22:05
А Шахтар теж ненавидиш? А збірну України?
+1
-1
Wille_kiev (Украина)
17.10.2020 в 22:16
А ещё все знают, что ты безмозглый заднеприводный тролль)
0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 22:49
Шахтар - да, збірну - ні. Я фанат команди, а не ФФУ.
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
17.10.2020 в 22:27
в сммысле второй состав у мерды на заменах и Эриксен и Санчез это что плохие игроки? а кто у милана? милан слаб по составу но силен духом одного человека играющего тренера Ибры
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 22:49
Ти бачив, скільки у них вилетіло? Наїнґґолан, Бастоні, Сенсі і ще 5 гравців основи/ротації. Еріксен і Санчес на банці - це крапля в морі на тлі того, хто був поруч з ними.
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:27
Редакціє, приберіть, будь ласка, мовних калік з цього сайту, бо тут знову по-узкі написано.
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0
-4
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DOMENICO (Lviv)
17.10.2020 в 22:51
...щось тут лaйном туринським смердить...gobbo maiale
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 21:23
Чемпіонська перемога! 4 роки без перемог над Інтером в серії А. Молодці. Ібра - Папа. Приємно, те, що у Мілана менш зірковий склад ніж в Інтера та сама молода команда в серії А, тим цінніша перемога над таким суперником. Після карантину Мілан переміг Юве, Лаціо, Рому та зіграв у нічію з Наполі і Аталантой, а от з Інтером не грав ще, мені було цікаво чи зможе Мілан вистояти проти команди Антоніо Конте - тепер Мілан довів, що тепер це вже не та команда, яка програвала Інтеру 6 із 7 останніх матчів, що це новий Мілан, якому НЕ СТРАШНИЙ НІХТО в серії А, та який реально претендує на скудетто, як я і прогнозував наприкінці минулого сезону. Мілан вперед, до перемоги в серії А!
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+5
0
kapkan (Луганск)
17.10.2020 в 21:26
Пьели-это их тренер. С Рангником-провалились бы уже давно...
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+3
0
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 21:36
Златан - бест оф зы бест
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
17.10.2020 в 21:22
А Меська больше с пеналей асасунам забивает:)))
Ответить
+4
-3
avatar
Loader (Днепр)
17.10.2020 в 21:26
ты, ху.ло, даже здесь отметился. Вместо того, чтобы просто порадоваться хорошей игре.
Ответить
+1
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
17.10.2020 в 21:07
Бугага. Эй трехклубный, смотри там с горя в окно не выпрыгни
Ответить
+3
-2
zabo21
17.10.2020 в 21:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-3
absurdlight (Kiev)
17.10.2020 в 21:05
В 39 лет! Восхищаюсь!
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+5
0
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 21:37
Impossible
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
17.10.2020 в 21:03
Именно так выглядят уверенные в себе люди.
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+6
0


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