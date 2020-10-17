Серия А. Интер - Милан 1:2. Все равны, кроме Златана

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Лукаку 29 - Ибрагимович 13, 16

Нереализованный пенальти: Ибрагимович 13 (вратарь)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Коларов, Хакими, Брозович (Эриксен 67), Видаль (А. Санчес 83), Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси (Тонали 87), Беннасер, Салемакерс (Кастильехо 62), Чалханоглу, Леау (Крунич 62), Ибрагимович

Предупреждения: Брозович 64, Видаль 79, Хакими 83 - Кьер 22, Кесси 45+2, Ибрагимович 60

За последние 7-8 лет Миланские команды никогда одновременно не летали так высоко и не играли так хорошо. "Интер" не проигрывал в 11-ти матчах лиги подряд, "Милан" - в 15-ти. От первого требуют лишь Скудетто. Особенно - после десяти забитых в трёх первых турах. Второй взял "летнее Скудетто" с почти тремя голами за матч и начал новый сезон с 7:0 и трёх побед. А в 14-ти матчах из успешных 15-ти забивал как минимум два мяча. Он явно надеялся хотя бы прервать серию из четырёх поражений в дерби. "Нерадзурри" же желали громко заявить о своих намерениях. Но в итоге заявил Златан.

В феврале "Милан" выдал шедевральный первый тайм, повёл со счётом 2:0, но затем развалился. На этот раз в плане психологии было удобнее. Не шедевр, но мощь и солидность, затем отрезвляющий пропущенный и борьба. Мячом владел "Интер", работал через фланги. Перишич в итоге прострелил, и Лукаку забил. Затем Хакими навесил, и Кьер вытащил удар Лаутаро с линии ворот. Лукаку чуть не попал, также головой. Лаутаро и Барелла постреливали с 17-20 метров. А "дьяволы" в дебюте классно контратаковали. Чалханоглу дважды запускал, Ибрагимовича сбил Коларов, Леау слева прострелил на шведа.

Во втором тайме "Милан" пытался играть по результату. Сохранять эпицентр битвы в центре поля, иногда прорываться по флангам. Безрезультатность этих прорывов, как и таких же прорывов "Интера", оставляла счёт удобным для Златана и компании. Был некий провал, когда Видаль навесил на голову Хакими, и Ашраф смазал с пяти метров. Стефано Пиоли даже заменил атакёра Леау на опорника. После своего фола на Лукаку Доннарумма даже избежал пенальти благодаря офсайду. Впрочем, номинальные гости удержались. Во многом благодаря двум промахам Лукаку уже в добавленное время.

Что определило результат этого матча, яркого в первом тайме, скучного во втором и в целом равного? Потеря "Интером" восьми игроков из-за коронавируса и других проблем? Частично да, ведь у Конте не хватило замен, а недавние крайние защитники Коларов и Д'Амброзио (не прикрыл Леау) в центре обороны привезли. Дуэли, анонсированные прессой, Барелла и Хакими не выиграли. Но главную дуэль выиграл только-только выздоровевший от коронавируса Златан. Причём Лукаку мог и опередить его на последних минутах. Однако с пяти метров не попал, а пяткой попал во вратаря. Потому Ромелу и не Ибра.