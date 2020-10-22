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"Как вы заболели COVID-19? - Смотрел новости". Главный тренер Италии опубликовал неоднозначную шутку

Италия
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Или не шутку?

"Как вы заболели COVID-19? - Смотрел новости". Главный тренер Италии опубликовал неоднозначную шутку
UA-Футбол
Новина українською

Пока нет матчей национальных сборных, главный тренер Италии Роберто Манчини решил напомнить о себе.

В своих социальных сетях он опубликовал достаточно неоднозначную шутку о коронавирусе. На картинке был изображен диалог медсестры и пациента.

"Как заболели COVID-19?". - "Смотрел новости".

Реакция общественности появилась сразу. Манчини быстро решил принести извенения, заявив, что хотел просто снять напряжение в непростое время.

Роберто возглавил Италию в 2018-м году. Удачно прошел отбор на Евро-2020, на котором итальянцы сыграю следующим летом.

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В статье: Роберто Манчини Италия
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