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"Как вы заболели COVID-19? - Смотрел новости". Главный тренер Италии опубликовал неоднозначную шутку
Или не шутку?
Пока нет матчей национальных сборных, главный тренер Италии Роберто Манчини решил напомнить о себе.
В своих социальных сетях он опубликовал достаточно неоднозначную шутку о коронавирусе. На картинке был изображен диалог медсестры и пациента.
"Как заболели COVID-19?". - "Смотрел новости".
Storia Instagram del ct Roberto #Mancini #Covid_19 pic.twitter.com/FRRA01MIjq— TMW Radio Sport (@TMW_radio) October 22, 2020
Реакция общественности появилась сразу. Манчини быстро решил принести извенения, заявив, что хотел просто снять напряжение в непростое время.
Роберто возглавил Италию в 2018-м году. Удачно прошел отбор на Евро-2020, на котором итальянцы сыграю следующим летом.
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