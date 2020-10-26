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"Роналду нарушил протокол, идет расследование". Министр спорта Италии – об отъезде Криштиану из Турина

Италия
(1 голосов)

Нарушитель CR7

"Роналду нарушил протокол, идет расследование". Министр спорта Италии – об отъезде Криштиану из Турина
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора раскритиковал поведение форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, недавно у лидера "бьянконери" был диагностирован коронавирус. Цитирует Спадафару Football Italia со ссылкой на RAI.

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Чиновник придерживается мнения, что в начале октября португальцу нельзя было уезжать в расположение национальной команды, где у него, в итоге, был обнаружен COVID-19. Винченцо отметил, что Роналду должен был остаться в Турине на изоляции.

"Покинув город, Роналду нарушил протокол касательно распространения инфекции. Сейчас идет расследование и проводится сбор доказательств".

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Ювентус (Турин) коронавирус карантин Винченцо Спадафора
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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СУ-57 лучшиий (Севастополь)
26.10.2020 в 10:07
и проводится сбор доказательств)) это как понимать?) что собирают?) ну все ж знают что ездил в сборную)0 или фото надо с партнерами по команде?))
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