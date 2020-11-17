Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ты снова будешь счастлив". Экс-хавбек Ювентуса умоляет Поля Погба вернуться в Турин
Клаудио на связи
Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио считает, что 27-летнему хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба стоит вернуться в стан "бьянконери". Цитирует итальянца Goal.com.
"Пожалуйста, Поль, переходи в "Ювентус" – ты вновь будешь счастлив. И я тоже".
Погба уже долгое время связывают с трансфером в мадридский "Реал". Напомним, французский футболист начинал карьеру в "МЮ", после чего 4 сезона защищал цвета "Старой синьоры" (2012-2016). В сезоне-2016/17 игрок вернулся на Туманный Альбион.
Читайте такжеПогба: Никогда в карьере мне еще не было так сложно
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Goal.com
Популярное сейчас
- Украина - Северная Ирландия: анонс и прогноз на матч молодёжного Евро
- Нападающий Кулач сравнил ситуацию с выплатой зарплат в Ворскле сегодня и 2 года назад
- Петраков выделил двух наставников из УПЛ
- Сalciomercato: Милан следит за Миколенко, Динамо просит 15 миллионов евро
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo21
17.11.2020 в 12:13
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...