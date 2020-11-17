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"Ты снова будешь счастлив". Экс-хавбек Ювентуса умоляет Поля Погба вернуться в Турин

Италия
(1 голосов)

Клаудио на связи

"Ты снова будешь счастлив". Экс-хавбек Ювентуса умоляет Поля Погба вернуться в Турин
Новина українською

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио считает, что 27-летнему хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба стоит вернуться в стан "бьянконери". Цитирует итальянца Goal.com.

"Пожалуйста, Поль, переходи в "Ювентус" – ты вновь будешь счастлив. И я тоже".

Погба уже долгое время связывают с трансфером в мадридский "Реал". Напомним, французский футболист начинал карьеру в "МЮ", после чего 4 сезона защищал цвета "Старой синьоры" (2012-2016). В сезоне-2016/17 игрок вернулся на Туманный Альбион.

Читайте такжеПогба: Никогда в карьере мне еще не было так сложно

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В статье: Клаудио Маркизио Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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fabo21
17.11.2020 в 12:13
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