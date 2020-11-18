Хедира хочет уйти из Ювентуса в зимнее трансферное окно

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира, скорее всего, уйдет из команды в зимнее трансферное окно, пишет Bild.

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33-летний немец не входит в планы главного тренера "Юве" Андреа Пирло. В текущем сезоне он ни разу не вышел на поле и даже не попал в заявку на матч. По данным источника, футболист думает о том, чтобы уйти из команды в январе.

В прошедшем сезоне Хедира провел 18 матчей за "Юве" и сделал один результативный пас.