Гаттузо: Милан верит в Ибрагимовича на 100% – сейчас Златан даже сильнее, чем был 10-12 лет назад

Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение "адзурри" в поединке восьмого тура Серии А с "Миланом" (1:3). Цитирует тренера Football Italia и сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Милан" верит в Ибрагимовича на 100% - сейчас он даже сильнее, чем был 10-12 лет назад. Момент с ударом локтем от Златана в лицо Кулибали? Не хочу вдаваться в детали. В замедленном повторе это было похоже на локоть Майка Тайсона. "Наполи" нужно сосредоточиться нам других аспектах игры".

"Конечно, я беру ответственность за поражение на себя – мы создаем много моментов и не используем их, недостаточно лишь одной техники; важен и менталитет, сплоченность, настрой, решимость и взаимовыручка. Не нужно жаловаться на невезение".

Напомним, в текущем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 10 матчей во всех турнирах (11 голов и 2 результативные передачи).