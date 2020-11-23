Нашел себя в Риме. Мхитарян может продлить контракт с Ромой

Вероятнее всего, Генрих Мхитарян в ближайшее время продлит контракт с "Ромой". Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

Руководство и тренер римлян довольные его показателями и предложат сделку до 2022-го года. Нынешний контракт заканчивается летом 2021-го.

Отметим, что в этом сезоне на счету Генриха шесть голов и пять голевых передач в 11 матчах.