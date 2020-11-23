Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нашел себя в Риме. Мхитарян может продлить контракт с Ромой
Фонсека вернул его лучшие качества
Вероятнее всего, Генрих Мхитарян в ближайшее время продлит контракт с "Ромой". Об этом передает La Gazzetta dello Sport.
Руководство и тренер римлян довольные его показателями и предложат сделку до 2022-го года. Нынешний контракт заканчивается летом 2021-го.
Отметим, что в этом сезоне на счету Генриха шесть голов и пять голевых передач в 11 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Назначена бригада арбитров на матч Шахтера с Боруссией М
- "Он ударил меня головой – я упал. Все". Хавбек Миная – об удалении Хобленко в матче с СК Днепр-1
- Символическая сборная десятого тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Серия А. Классическая победа Ювентуса с дублем Роналду, Аталанта в кризисе
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...