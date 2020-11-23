Мхитарян - ТОП. Видео, как Генрих забил невероятным дальним, а Рома разгромила Парму

Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Парма, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Римляне решили вопрос о победителе еще в первом тайме. Майораль открыл счет, а затем дважды забил Генрих Мхитарян. Особенно эффектным получился первый мяч - слета, метров с 28-ми, под перекладину! К слову, Мхитарян забил уже в третьем матче подряд за Рому - до этого он забил в Лиге Европы и оформил хет-трик в игре с Дженоа. Команда Пауло Фонсеки идет третьей в Серии А, отставая от Милана на пять очков.

Серия А. Восьмой тур

Рома - Парма 3:0

Голы: Майораля 28 Мхитарян 32, 40