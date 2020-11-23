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Мхитарян - ТОП. Видео, как Генрих забил невероятным дальним, а Рома разгромила Парму

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Рома - Парма, чемпионат Италии, 22 ноября 2020

Мхитарян - ТОП. Видео, как Генрих забил невероятным дальним, а Рома разгромила Парму
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Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Парма, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Римляне решили вопрос о победителе еще в первом тайме. Майораль открыл счет, а затем дважды забил Генрих Мхитарян. Особенно эффектным получился первый мяч - слета, метров с 28-ми, под перекладину! К слову, Мхитарян забил уже в третьем матче подряд за Рому - до этого он забил в Лиге Европы и оформил хет-трик в игре с Дженоа. Команда Пауло Фонсеки идет третьей в Серии А, отставая от Милана на пять очков.

Серия А. Восьмой тур
Рома - Парма 3:0
Голы: Майораля 28 Мхитарян 32, 40

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим) Парма
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Комментарии (1)
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Tom Valentine (Bolintci)
23.11.2020 в 08:41
Комментатору тяжеловато сказать "Мхитарян". Говорит что-то вроде "Микитариан"
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