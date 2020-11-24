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Милан готов продлить контракт с Доннаруммой

Италия
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Игроку предложат улучшенные условия

Милан готов продлить контракт с Доннаруммой
Новина українською

"Милан" собирается продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. "Россонери" готовы предложить новый договор для 21-летнего итальянца с повышением зарплаты, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Доннарумма является единственным игроком, ради которого клуб пошел на улучшение финансовых условий, несмотря на кризис.

Ранее стало известно, что "Милан" предлагает футболисту новое соглашение до 2024 года с годовой зарплатой в 6,5 миллиона евро, а агент игрока Мино Райола рассчитывает на сумму в 7,5 миллиона. Сам Доннарумма хочет остаться в "Милане" на длительный срок.

Также отмечается, что агент намерен включить пункт об отступных 21-летнего игрока в случае невыхода команды в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Доннарумма провел 11 матчей, в четырех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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В статье: Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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