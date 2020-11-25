Лукаку уже этой зимой может перейти в Реал

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку может стать игроком "Реала", пишет Don Balon.

Мадридцы готовы заплатить за 27-летнего бельгийца 85 миллионов евро в зимнее трансферное окно, чтобы решить проблемы с нападающими.

Напомним, что "Интер" купил форварда у "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года за 83 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах Серии А, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.