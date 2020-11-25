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Лукаку уже этой зимой может перейти в Реал

Италия
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Футболист призван решить проблему с нападающими

Лукаку уже этой зимой может перейти в Реал
Новина українською

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку может стать игроком "Реала", пишет Don Balon.

Мадридцы готовы заплатить за 27-летнего бельгийца 85 миллионов евро в зимнее трансферное окно, чтобы решить проблемы с нападающими.

Напомним, что "Интер" купил форварда у "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года за 83 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах Серии А, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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В статье: Ромелу Лукаку Реал (Мадрид) Интер (Италия)
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