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Лукаку уже этой зимой может перейти в Реал
Футболист призван решить проблему с нападающими
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку может стать игроком "Реала", пишет Don Balon.
Мадридцы готовы заплатить за 27-летнего бельгийца 85 миллионов евро в зимнее трансферное окно, чтобы решить проблемы с нападающими.
Напомним, что "Интер" купил форварда у "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года за 83 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах Серии А, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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