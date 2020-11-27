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Криштиану Роналду не сыграет в матче с Беневенто

Италия
(1 голосов)

Наставник туринцев дал шанс игроку отдохнуть

Криштиану Роналду не сыграет в матче с Беневенто
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет команде в матче 9-го тура итальянской Серии А с "Беневенто", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло принял решение предоставить 35-летнему португальцу отдых на фоне плотного графика и не станет вызывать его на предстоящую встречу. При этом в строй туринской команды вернулся защитник Леонардо Бонуччи.

Матч "Беневенто" – "Ювентус" состоится завтра, 28 ноября, на стадионе "Чиро Вигорито" в Беневенто.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (2)
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Loader (Днепр)
27.11.2020 в 16:51
Вот же с.ки. Бутсу отобрали. Козни Эрлинга.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.11.2020 в 16:24
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