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Сассуоло - Интер 0:3. Обзор матча и видео голов
Конте поднимается на второе место
В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде разгромно обыграл "Сассуоло". Голами в составе миланцев голами отметились Лаутаро Мартинес и Гальярдини, а второй гол "нерадзурри" пришелся на автогол Кирикеша. Благодаря этой победе, команда Антонио Конте сумела догнать по очках коллектив Роберто Де Дзерби (по 18 баллов) и занять второе место в турнирной таблице, обойдя "Сассуоло" по дополнительных показателях.
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ стадиум"
Голы: Лаутаро Мартинес 4, Кирикеш 14 (автогол), Гальярдини 60
"Сассуоло": Консильи, Тольян (Мулдур 59), Кирикеш (Марлон 42), Д. Феррари, Рожерио, Локателли, М. Лопес (Скьяпакассе 76), Берарди, Джуричич (Обьянг 59), Бога, Распадори (Х. Траоре 76)
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Хакими 90+2), Гальярдини, Видаль, Барелла (Сенси 85), Перишич (Эриксен 86), Лаутаро Мартинес (Лукаку 80), Алексис Санчес (Янг 80)
Предупреждения: Локателли 49, Рожерио 57, М. Лопес 67 - Перишич 80
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