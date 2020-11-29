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На базе Ромы было найдено 20 снарядов времен Второй мировой

Италия
(1 голосов)

Неожиданная находка

На базе Ромы было найдено 20 снарядов времен Второй мировой
Новина українською

На тренировочной базе "Ромы" было найдено 20 снарядов времен Второй мировой войны.

"Спасибо команде саперов итальянской армии, которая успешно изъяла снаряды времен Второй мировой войны с нашей базы в Тригории", — говорится в заявлении клуба в Твиттере.

По информации Football-Italia, снаряды нашли во время строительства новых тренировочных полей.

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В статье: Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2020 в 11:07
Схоже на120-мм міни.
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