На базе Ромы было найдено 20 снарядов времен Второй мировой

На тренировочной базе "Ромы" было найдено 20 снарядов времен Второй мировой войны.

"Спасибо команде саперов итальянской армии, которая успешно изъяла снаряды времен Второй мировой войны с нашей базы в Тригории", — говорится в заявлении клуба в Твиттере.

Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria ????#ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020

По информации Football-Italia, снаряды нашли во время строительства новых тренировочных полей.