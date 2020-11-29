  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Генеральный директор Интера высказался о потенциальной продаже Эриксена
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генеральный директор Интера высказался о потенциальной продаже Эриксена

Италия
(1 голосов)

Датчанин перешёл к "нерадзурри" прошлой зимой

Генеральный директор Интера высказался о потенциальной продаже Эриксена
Новина українською

Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что клуб может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

"Если до января Эриксен будет все так же редко выходить на поле, то он может сам запросить трансфер. В этом случае нам нужно будет расстаться без претензий.

В январе мы воспользовались моментом и приобрели Эриксена за 20 миллионов евро, так как он является хорошим футболистом. Безусловно, мы ожидали, что у него могут возникнуть сложности в новом клубе, так как тренер подбирает игроков исходя из своего видения.

Кто можем заменить Эриксена? Мы всегда ищем варианты, но подобрать таковые нелегко", - цитирует Маротту Sky Sports.

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Джузеппе Маротта Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...