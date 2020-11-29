Генеральный директор Интера высказался о потенциальной продаже Эриксена

Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что клуб может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

"Если до января Эриксен будет все так же редко выходить на поле, то он может сам запросить трансфер. В этом случае нам нужно будет расстаться без претензий.

В январе мы воспользовались моментом и приобрели Эриксена за 20 миллионов евро, так как он является хорошим футболистом. Безусловно, мы ожидали, что у него могут возникнуть сложности в новом клубе, так как тренер подбирает игроков исходя из своего видения.

Кто можем заменить Эриксена? Мы всегда ищем варианты, но подобрать таковые нелегко", - цитирует Маротту Sky Sports.