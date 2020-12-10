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Ювентус продлит контракт с Куадрадо

Италия
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Полузащитник проведет в туринском клубе минимум 1 год

Ювентус продлит контракт с Куадрадо
Новина українською

"Ювентус" ведет переговоры по новому контракту с вингером Хуаном Куадрадо, пишет Transfermarketweb со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб хочет сохранить 32-летнего футболиста, чье нынешнее соглашение действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Куадрадо провел за "Ювентус" 14 матчей, на счету колумбийца 8 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Хуан Куадрадо
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