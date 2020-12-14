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Три попадания в каркас не сломали характер. Милан - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Милан - Парма, чемпионат Италии, 13.12.2020

Три попадания в каркас не сломали характер. Милан - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Парма, которые встречались в 11-м туре итальянской Серии А. Россонери владели инициативой, много атаковали, однако команде Пиоли катастрофически не везло. Например, в одной из атак хозяева дважды попали в крестовину. Парма в свою очередь реализовывала редкие контратаки. Тем не менее Милан не сдался и до последних минут искал свои возможности. И в составе нашелся спаситель - защитник Тео Эрнандес выстрелил дублем и спас для своей команды ничью. Милан по-прежнему лидирует, преимущество над Интером составляет три очка.

Серия А. 11-й тур
Милан - Парма 2:2
Голы: Эрнандес 58, 90+1 - Эрнани 13 Куртичи 56

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В статье: Милан Тео Эрнандес Парма
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