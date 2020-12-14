Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три попадания в каркас не сломали характер. Милан - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Милан - Парма, чемпионат Италии, 13.12.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Парма, которые встречались в 11-м туре итальянской Серии А. Россонери владели инициативой, много атаковали, однако команде Пиоли катастрофически не везло. Например, в одной из атак хозяева дважды попали в крестовину. Парма в свою очередь реализовывала редкие контратаки. Тем не менее Милан не сдался и до последних минут искал свои возможности. И в составе нашелся спаситель - защитник Тео Эрнандес выстрелил дублем и спас для своей команды ничью. Милан по-прежнему лидирует, преимущество над Интером составляет три очка.
Серия А. 11-й тур
Милан - Парма 2:2
Голы: Эрнандес 58, 90+1 - Эрнани 13 Куртичи 56
Популярное сейчас
- Суркис: Луческу совершил несколько подвигов. Будем с Мистером обговаривать трансферы
- Палкин: После ЛЧ подорожала вся команда. Шахтер готов продавать любого игрока
- Александрия - Заря 0:2. Проклятие снято
- Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/16-й финала ЛЕ
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО