Лукаку карает, а Ханданович спасает. Интер – Наполи 1:0. Обзор матча и видео гола

Встреча итальянских грандов – теперь это далеко не всегда прагматично, но по-прежнему часто нелогично. Ханданович напоминал белку в колесе, а не голкипера в воротах, ведь Самир нейтрализовал абсолютно все угрозы в его владениях. Ромелу Лукаку не оставил старания партнера незамеченными и воспользовался своим шансом с 11-метрового – три зачетных пункта остаются в Милане, Гаттузо и компания возвращаются в Неаполь с пустой копилкой.

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Италии "Интер" – "Наполи".

Милан. "Джузеппе Меацца".

"Интер" – "Наполи" 1:0

Гол: Лукаку (73, с пенальти)