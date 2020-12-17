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Лукаку карает, а Ханданович спасает. Интер – Наполи 1:0. Обзор матча и видео гола
"Наполи" мог рассчитывать на позитивный результат
Встреча итальянских грандов – теперь это далеко не всегда прагматично, но по-прежнему часто нелогично. Ханданович напоминал белку в колесе, а не голкипера в воротах, ведь Самир нейтрализовал абсолютно все угрозы в его владениях. Ромелу Лукаку не оставил старания партнера незамеченными и воспользовался своим шансом с 11-метрового – три зачетных пункта остаются в Милане, Гаттузо и компания возвращаются в Неаполь с пустой копилкой.
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Италии "Интер" – "Наполи".
Милан. "Джузеппе Меацца".
Гол: Лукаку (73, с пенальти)
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