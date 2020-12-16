Серия А. Интер добрёл до пяти побед подряд, ещё одна вымученная ничья Милана

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи" 1:0

Гол: Лукаку 73 (пен.)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович (Сенси 67), Гальярдини, Барелла, Янг (Д'Амброзио 87), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Хакими 77)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи (Гулям 84), Бакайоко (Политано 74), Демме (Элмас 84), Лосано, Зелински (Руис 74), Л. Инсинье, Мертенс (Петанья 16)

Предупреждения: Брозович 57, Лукаку 80, Шкриньяр 85, Д'Амброзио 88, Ханданович 90+1 - Бакайоко 59, Оспина 71, Лосано 75

Удаление: Л. Инсинье 71 (прямая красная)

По серии побед "Интер" и "Наполи" к началу очного матча были лучшими в лиге - четыре и три. Как и по забитым мячам - 29 и 26. В последних четырёх матчах миланцы забили 13, а неаполитанцы в последних трёх - девять. При такой форме очный матч должен был стать битвой за второе место с обилием голов. Желание реванша "Интера" за вылет из Кубка от "Наполи" и реванша самого "Наполи" за два поражения от "Интера" в лиге добавляло интереса, как и ничья "Ювентуса" и проблемы "Милана" в нынешнем туре. Но в итоге оказалось, что команды слишком боятся друг друга.

"Сассуоло", "Болонье", гладбахской "Боруссии" "Интер" забивал в результате давления в дебюте. От такого гола "Шахтёр" спасла перекладина, "Кальяри" - вратарь. "Наполи" выручила неточность Лаутаро в центре штрафной. Хотя здесь как раз давления никакого не было. Гости владели мячом около 60-ти процентов врeмени, чувствовали себя очень комфортно, неплохо атаковали с флангов. Первый час игры выиграли по ударам по воротам со счётом 9:2. Мешала невысокая скорость и плохое подключение в штрафную. А хозяева просто не были в игре в том, что касается комбинаций и атаки.

Тем не менее, выиграли этот матч именно хозяева. Не совсем ясно, благодаря чему. Ханданович отбил удар Инсинье пяткой, Оспина задел ногу Дармиана и привёз пенальти, Инсинье за ненужные слова в адрес арбитра был удалён. Ханданович ("Наполи" давил даже в меньшинстве) вытащил удар Политано из-под перекладины, отбил ногой не менее опасный удар Ди Лоренцо, в добавленное время удар Петаньи принял на себя каркас ворот - и три очка остались в Милане.

===========

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан" 2:2

Голы: Дестро 48, 60 - Калабрия 52, Калулу 83

"Дженоа": Перин, Мазьелло, Гольданига, Бани, Лука Пеллегрини (Циборра 46), Гильоне, Лерагер, Стураро (Бехрами 76), Пьяца (Мелегони 69), Дестро (Скамакка 76), Шомуродов (Радованович 85)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Калулу, Романьоли, Далот, Кесси, Тонали (Диас 77), Кастильехо (Салемакерс 53), Чалханоглу, Леау, Ребич (Хауге 53)

Предупреждения: Лука Пеллегрини 18, Радованович 87 - Романьоли 25, Кастильехо 53, Леау 83

"Милан" теряет игроков, силу и высоту. В Генуе он играл без Златана Ибрагимовича, Исмаэля Беннасера, Симона Кьера, Маттиа Габбии. И потери двух последних, центральных защитников, особенно сказались. Как сказалась и общая усталость. Десять дней тому в этом же городе ему пришлось очень трудно против "Сампдории", затем дома против "Пармы" он спасся от первого поражения с марта в добавленное время. Поражение в следующем матче уже бы не удивило. А от "Дженоа", последней, кто побеждал "россонери", оно получилось бы весьма пикантным.

"Россоблу" пребывают в зоне вылета и худшие в лиге по забитым. В предыдущих десяти матчах набрали лишь три очка и забили шесть мячей. Однако здесь сумели сковать соперника. Мяча они особо не видели. Зато оборонялись чётко. Проснулся фаворит лишь в середине первого тайма, после красивой комбинации и неточного удара Дестро. Ребич прошёл троих и был остановлен лишь вратарём, Романьоли головой с углового не попал по пустым воротам. Впрочем, тогда всё быстро закончилось. А по-новому начали хозяева. И гости успели лишь свести матч к ничьей.

Открыл счёт Дестро в результате контратаки, паса с фланга, удара Шомуродова и сейва Доннаруммы. Калабрия ювелирным ударом низом издали сравнял. Бывший игрок "Милана" вновь отличился, замкнув головой навес Гильоне. Хауге пытался повторить удар Калабрии с более близкого расстояния, но не попал. При розыгрыше углового дебютант стартового состава Калулу, проспавший Дестро при втором голе хозяев, затолкал мяч. После чего Доннарумме пришлось отбивать акробатический удар Скамакки. Логичная ничья.

Успеет ли Златан вернуться до того, как "Милан" потеряет первое место? Гандикап команды сократился лишь до одного очка.

===========

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сассуоло" 1:1

Голы: Влахович 35 (пен.) - Траоре 13

===========

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Сампдория" 1:2

Голы: Дзакканьи 71 (пен.) - Экдаль 40, Верре 54

Удаление: Барак 90+2 (Э, прямая красная)

===========

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Кальяри" 0:0

===========

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Болонья" 2:2

Голы: Нзола 19, 63 - Н. Домингес 72, Барроу 90+3