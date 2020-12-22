Поражение отменяется. Наполи выиграл апелляцию по несыгранному матчу с Ювентусом

"Наполи" выиграл апелляцию по делу своего несыгранного матча против "Ювентуса".

В сентябре неаполитанцы не прибыли в Турин, сославшись на запрет местных властей. После этого, Серия А приняла решение присудить команде Гаттузо техническое поражение.

Неаполитанцы быстро подали апелляцию, которая была принята CONI (Олимпийским комитетом Италии). Матч таки будет сыгран, а "Наполи" вернут одно очко.

Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso del #Napoli: #JuventusNapoli dovrà essere rigiocate. Al club azzurro verrà restituito anche il punto di penalizzazione — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 22, 2020

Отметим, что сейчас команда Гаттузо занимает в таблице пятое место.