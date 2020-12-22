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Поражение отменяется. Наполи выиграл апелляцию по несыгранному матчу с Ювентусом

Италия
(3 голосов)

Игра будет сыграна

Поражение отменяется. Наполи выиграл апелляцию по несыгранному матчу с Ювентусом
UA-Футбол
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"Наполи" выиграл апелляцию по делу своего несыгранного матча против "Ювентуса".

В сентябре неаполитанцы не прибыли в Турин, сославшись на запрет местных властей. После этого, Серия А приняла решение присудить команде Гаттузо техническое поражение.

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Неаполитанцы быстро подали апелляцию, которая была принята CONI (Олимпийским комитетом Италии). Матч таки будет сыгран, а "Наполи" вернут одно очко.

Отметим, что сейчас команда Гаттузо занимает в таблице пятое место.

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киевоград)
22.12.2020 в 19:20
Может и сборной нашей отменят))))
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kalan-86 (Анкара)
22.12.2020 в 19:05
Это хороший прецедент в контексте апелляции УАФ. Дай Бог там так же пойдут нам на встречу.
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Forza INTER! (Покровск)
22.12.2020 в 18:59
Правильное решение!
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+3
0
football_soccer (Украина)
22.12.2020 в 18:52
Отменили технарь? в смысле, а что так можно было? (с) выигрывать и проигрывать матчи не в кабинетах, а на поле? Во оно как бывает
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+3
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beatles (Крижопіль)
22.12.2020 в 18:52
"...а "Наполи" вернут одно очко..." Одно на всех, мы за ценой не постоим!!
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