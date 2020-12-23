Агент Хакими признался, что у него были предложения от десяти команд

Агент Ашрафа Хакими рассказал, что его клиента хотели подписать десять команд, а сам фулбек доволен тем, что выбрал "Интер".

"Я очень рад, что Ашраф оказался в "Интере". Летом у меня было предложения от десяти команд, но Хакими сделал свой выбор и теперь он счастлив.

Причина такого выбора? "Интер" всегда ставит перед собой высокие цели. Ашраф также общался с будущими одноклубниками, что сыграло важную роль в выборе клуба", - заявил агент Хакими.

В текущем сезоне Хакими успел сыграть 18 матчей, забили четыре гола и отдал четыре голевые.