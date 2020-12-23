Серия А. Победа Ромы, потери очков Аталанты и Наполи

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта" 2:2

Голы: Томиясу 73, Пас 82 - Муриэль 22 (пен.), 23

"Аталанта" верит в новое начало, в повторение всё той же истории, когда после крайне сложной осени приходит замечательная зима. Ныне после лишь одной победы в шести матчах лиги она добыла два разгрома в трёх, также не уступила "Ювентусу". Желала продолжить и в Болонье. Правда, Джан Пьеро Гасперини опасался соперника, которому уступил здесь же в декабре 2019-го, особенно его атаки. Потому бергамцы действовали осторожно. И за такую осторожность в итоге были наказаны.

В первом тайме "Болонью" оставили лишь с двумя ударами по воротам. Сама "Аталанта" в первую 21 минуту не нанесла ни одного. Зато на 22-ой за фол на Иличиче заработала пенальти. Луис Муриэль, плохое настроение которого из-за сидения в запасе Гасперини отмечал, реализовал его. И тут же забил ещё один с паса Иличича, пройдя защитников на скорости как он умеет. И далее работал лишь вратарь хозяев. Но вдруг Томиясу перебросил Голлини, Виньято подал угловой, Паласио продолжил на Паса, а тот пробил головой в упор.

Руслан Малиновский вышел на замену на 84-ой минуте.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Кальяри" 3:2

Голы: Верету 12, Джеко 71, Манчини 77 - Жоао Педро 59, 90+1 (пен.)

В последние недели "Рома" получила два очень болезненных удара - 0:4 в Неаполе и 1:4 в Бергамо. Вместе с тем, против команд ниже Топ-9 она играет совершенно иначе. Выиграла 12 последних матчей, забив 38 мячей. "Кальяри" относится к таким. В последних пяти матчах он уступил "Интеру" и добыл четыре бледные ничьи против бледных соперников. Эусебио Ди Франческо, конечно, желал помешать бывшей команде, статистика очных матчей (две ничьи и 3:4 в четырёх последних) позволяла надеяться. Но "Кальяри" в итоге не дотянул.

Первый тайм "Рома" закончила с 6:1 по ударам по воротам и 60-ю процентами владения мячом. Верету начал замыканием прострела справа после отскока. Педро проиграл дуэль вратарю. Краньо также блестяще вытащил удары головой Кумбулла и Карсдорпа. Правда, за эту расточительность римляне поплатились из-за удара Жоао Педро. Еще и Симеоне попал ударом головой в перекладину. Но в итоге Джеко замкнул прострел Карсдорпа, а Манчини пробил головой при подаче углового.

Подопечные Паулу Фонсеки уходят на перерыв третьими.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино" 1:1

Голы: Л. Инсинье 90+2 - Иццо 56

"Аталанту" еще как-то можно простить. Но "Наполи" не имел права терять дома очки против депрессивного аутсайдера. С другой стороны, после двух поражений подряд сами неаполитанцы впали в депрессию. Выступление против "Лацио" назвали худшим в сезоне, попали под огонь критики СМИ, отправили команду в ритиро. Не очень помогло, встряхнуться не удалось. "Торино", побивший антирекорд клуба со всего лишь одной победой в первых 13-ти турах, реально был ближе к голу, чем соперник, забил при розыгрыше углового. И пропустил лишь в концовке из-за фирменного удара Инсинье.

"Наполи" лишь с одним очком в трех последних матчах. Для него перерыв пришел очень вовремя. А "Торино"? Он вообще-то последний. И с ошеломляющим количеством потерянных очков после ведения в счете - 23.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Сассуоло" 2:3

Голы: Квальярелла 55, Кейта Бальде 84 - Х. Траоре 2, Капуто 56, Берарди 58

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Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Дженоа" 1:2

Голы: Нзола 10 - Дестро 15, Кришито 73 (пен.)

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Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Беневенто" 0:2

Голы: Капрари 9, Летиция 77