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Конте не впечатлил. Раджа Наингголан сменил Интер на Кальяри

Италия
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Только аренда

Конте не впечатлил. Раджа Наингголан сменил Интер на Кальяри
UA-Футбол
Новина українською

Нынешний сезон Раджа Наингголан завершит в "Кальяри". Об этом сообщает целый ряд крупных итальянских СМИ.

Долгое время ходили слухи, что полузащитник не впечатлил Конте в "Интере", а потому ему искали новый клуб. "Кальяри" арендовал бельгийца до конца сезона.

Стоит напомнить, что Раджа немало времени провел в составе "островитян". Всего успел отыграть 166 матчей и забить 13 голов.

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Отметим, что Конте также хотел расстаться с еще рядом игроков.

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В статье: Интер (Милан) Раджа Наингголан Кальяри
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