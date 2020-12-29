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Конте не впечатлил. Раджа Наингголан сменил Интер на Кальяри
Только аренда
Нынешний сезон Раджа Наингголан завершит в "Кальяри". Об этом сообщает целый ряд крупных итальянских СМИ.
Долгое время ходили слухи, что полузащитник не впечатлил Конте в "Интере", а потому ему искали новый клуб. "Кальяри" арендовал бельгийца до конца сезона.
Radja Nainggolan from Inter to Cagliari, done deal set to be announced soon. Dry loan until June 2021.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2020
Medicals expected on next few hours. No Turkish League for him. Here we go! ???????????? #Inter #transfers @SkySport
Стоит напомнить, что Раджа немало времени провел в составе "островитян". Всего успел отыграть 166 матчей и забить 13 голов.
Отметим, что Конте также хотел расстаться с еще
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