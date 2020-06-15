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Найнгголан: Больше всего я обязан Лучано Спаллетти

Италия
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Раджа поделился мнением о тренерах

Найнгголан: Больше всего я обязан Лучано Спаллетти
Новина українською

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан, выступающий на правах аренды за "Кальяри", поделился мнением о тренерах, с которыми работал.

"Больше всего я обязан Лучано Спаллетти. Он изменил мою карьеру. Стефано Пиоли тоже был важным тренером для меня, поскольку при нём я начал играть в Серии "Б". Но Спалетти изменил меня. Мне бы хотелось работать под руководством Антонио Конте. За месяц я увидел его решимость и характер, то, как играет его команда. Он отличный тренер", — цитирует Наингголана Football Italia со ссылкой на RiberaRibell.

В нынешнем сезоне Раджа забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче итальянской Серии А. 32-летний бельгиец также записал в свой актив один голевой пас в трёх встречах Кубка Италии.

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В статье: Лучано Спаллетти Интер (Милан) Раджа Найнгголан
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