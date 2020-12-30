Болельщики Лацио назвали лучшего игрока сезона

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле признан лучшим футболистом "Лацио" в 2020 году по мнению болельщиков, сообщается в клубном "твиттере" римского клуба.

Голосование за лучшего футболиста команды проходило по итогам каждой игры "Лацио" в нынешнем году. В результате в финальный шорт-лист вошли четверо игроков – Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Франческо Ачерби.

По результатам голосования победу одержал 30-летний Иммобиле.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Иммобиле сыграл в 12 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Чиро принял участие в 4 встречах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 45 млн.