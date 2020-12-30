  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Болельщики Лацио назвали лучшего игрока сезона
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Лацио назвали лучшего игрока сезона

Италия
(1 голосов)

Им стал 30-летний форвард

Болельщики Лацио назвали лучшего игрока сезона
Новина українською

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле признан лучшим футболистом "Лацио" в 2020 году по мнению болельщиков, сообщается в клубном "твиттере" римского клуба.

Голосование за лучшего футболиста команды проходило по итогам каждой игры "Лацио" в нынешнем году. В результате в финальный шорт-лист вошли четверо игроков – Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Франческо Ачерби.

По результатам голосования победу одержал 30-летний Иммобиле.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Иммобиле сыграл в 12 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Чиро принял участие в 4 встречах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 45 млн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чиро Иммобиле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...