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Болельщики Лацио назвали лучшего игрока сезона
Им стал 30-летний форвард
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле признан лучшим футболистом "Лацио" в 2020 году по мнению болельщиков, сообщается в клубном "твиттере" римского клуба.
Голосование за лучшего футболиста команды проходило по итогам каждой игры "Лацио" в нынешнем году. В результате в финальный шорт-лист вошли четверо игроков – Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Франческо Ачерби.
По результатам голосования победу одержал 30-летний Иммобиле.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Иммобиле сыграл в 12 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Чиро принял участие в 4 встречах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 45 млн.
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