Ибрагимович упал в снег в одних трусах

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович разместил на своей официальной странице в "Инстаграме" видео, на котором он в одних трусах падает прямо в снег.

В нынешнем сезоне Ибрагимович в 6 матчах чемпионата Италии забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу. "Милан" набрал 34 очка в 14 встречах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.