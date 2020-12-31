Италия
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Ибрагимович упал в снег в одних трусах
Ибра закаляется
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович разместил на своей официальной странице в "Инстаграме" видео, на котором он в одних трусах падает прямо в снег.
В нынешнем сезоне Ибрагимович в 6 матчах чемпионата Италии забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу. "Милан" набрал 34 очка в 14 встречах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Hanter44 (Baburka)
31.12.2020 в 16:11
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