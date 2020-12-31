Пиоли: Мы планируем вернутся в Лигу чемпионов

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мнением о перспективах команды на попадание в Лигу чемпионов.

"Мы будем и дальше работать над улучшением нашей игры. Мы планируем вернуться в Лигу чемпионов.

Для нас создали идеальные условия работы, я бы сказал, выдающиеся. Но мы все прекрасно понимаем, что должны сделать всё, чтобы вернуть "Милан" туда, где он должен быть, в Лигу чемпионов. Мы слишком долго не принимали участия в этом турнире. Но мы достойны играть там. Точно знаю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. У нас есть энтузиазм и серьёзные намерения.

В январе наш состав пополнили Ибрагимович и Кьер. Оба сильно помогли нам изменить ситуацию", — приводит слова Пиоли Corriere della Sera.