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Пиоли: Мы планируем вернутся в Лигу чемпионов

Италия
(1 голосов)

Тренер отметил вклад Ибрагимовича

Пиоли: Мы планируем вернутся в Лигу чемпионов
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мнением о перспективах команды на попадание в Лигу чемпионов.

"Мы будем и дальше работать над улучшением нашей игры. Мы планируем вернуться в Лигу чемпионов.

Для нас создали идеальные условия работы, я бы сказал, выдающиеся. Но мы все прекрасно понимаем, что должны сделать всё, чтобы вернуть "Милан" туда, где он должен быть, в Лигу чемпионов. Мы слишком долго не принимали участия в этом турнире. Но мы достойны играть там. Точно знаю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. У нас есть энтузиазм и серьёзные намерения.

В январе наш состав пополнили Ибрагимович и Кьер. Оба сильно помогли нам изменить ситуацию", — приводит слова Пиоли Corriere della Sera.

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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IM-RM-DK (Miami)
31.12.2020 в 18:27
Планировать можно и ЛЧ выиграть)))
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