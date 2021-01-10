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Серия А. Рома - Интер 2:2. Недомерки амбиций

Италия
(1 голосов)

Хорошие команды без инстинкта убийцы

Серия А. Рома - Интер 2:2. Недомерки амбиций
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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер" 2:2

Голы: Лоренцо Пеллегрини 17, Манчини 86 - Шкриньяр 56, Хакими 66

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Верету (Кристанте 79), Вильяр, Спинаццола (Б. Перес 73), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко (Майораль 89)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Коларов 82), Брозович, Барелла, Видаль (Гальярдини 82), Дармиан (Янг 33), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Перишич 77)

Предупреждения: Смоллинг 45+1, Вильяр 76 - Лукаку 43, Бастони 67

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