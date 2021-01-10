Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Рома - Интер 2:2. Недомерки амбиций
Хорошие команды без инстинкта убийцы
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Интер" 2:2
Голы: Лоренцо Пеллегрини 17, Манчини 86 - Шкриньяр 56, Хакими 66
"Рома": Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Верету (Кристанте 79), Вильяр, Спинаццола (Б. Перес 73), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко (Майораль 89)
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Коларов 82), Брозович, Барелла, Видаль (Гальярдини 82), Дармиан (Янг 33), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Перишич 77)
Предупреждения: Смоллинг 45+1, Вильяр 76 - Лукаку 43, Бастони 67
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Оберхофе. Как это было
- Дентиньо может продлить контракт с Шахтером
- Коваленко согласовал контракт с Аталантой, Шахтер снова отдал игрока в аренду Десне. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Серия А. Милан - Ювентус 1:3. Корону не сбили
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Капитан Динамо вместе с женой в вышиванках поздравили всех с Рождеством - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...