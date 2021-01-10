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Мхитарян – лучший ассистент Серии А. Всего на его счету 16 голевых действий в лиге
Генрих не демонстрировал такой игры с времён Дортмунда
Плеймейкер "Рома" Генрих Мхитарян отметился очередным ассистом в матче с "Интером" (2:2) в 17-м туре Серии А.
На 17-й минуте игры Генрих отдал результативны пас на Лоренцо Пеллегрини, который открыл счёт в поединке.
Всего на счету армянина теперь восемь ассистов – лучшим показатель в лиге. Вслед за ним идут Дрис Мертенс и Хакан Чалханоглу (по 6).
Кроме того, Мхитарян также отметился 8 голами в чемпионате.
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