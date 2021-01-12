Характер и параллели с прошлым. Итоги 17-го тура Серии A

Беневенто - Аталанта 1:4

Дженоа - Болонья 2:0

Милан - Торино 2:0

Рома - Интер 2:2

Эллас Верона - Кротоне 2:1

Парма - Лацио 0:2

Удинезе - Наполи 1:2

Фиорентина - Кальяри 1:0

Ювентус - Сассуоло 3:1

Специя - Сампдория 2:1

О чемпионах и чемпионском характере в середине сезона говорить рано. Но о характере в целом - никогда не рано и не поздно. В 17-ом туре по сравнению с характером ушёл в тень даже уровень игры, в целом не впечатливший. От всех грандов потребовалось проявить характер гранда, характер команды, готовой бороться за самые высокие места. Получилось? Парадокс, что у всех, кроме двух команд, которые выдали наиболее интересную и качественную игру. "Интер" и "Рома" играли хорошо, но недоиграли.

Кому забыть, кому вернуть 2013-й

Любому было бы непросто психологически противостоять окончанию серии из 27-ми матчей без поражений. В 2013-19 годах после такого поражения от "Ювентуса" дома "Милан" продолжил бы тонуть, впал бы в депрессию, ипохондрию. В 2021-ом году он сразу же спокойно убрал с пути соперника, не проигрывавшего до этого четыре матча подряд и проигравшего самому "Милану" лишь два из последних семи. В первые 30 минут не позволил ему ни одного удара по воротам, в первом тайме забил два гола, а во втором спокойно дремал, вызывая спокойствие за итоговый результат.

Это спокойствие выразил главный тренер Стефано Пиоли словами "мы работаем после побед точно так же, как и после поражений". Здоровая атмосфера. Даже при травмах, оставивших его лишь с одним из шести игроков стартового состава в полузащите и атаке, структура осталась, другие ресурсы нашлись. Правый защитник Калабрия вновь чётко прикрыл центр поля, Брахим Диас заменил Чалханоглу и выдал свой лучший матч за "Милан". Отлично подменяет и центрфорвард Леау. Даже самого Златана. К возвращению которого после 50-ти дней травмы команду оставили лидером.

Леау говорил о правильной реакции на "Ювентус". А Пиоли даже не удивился такой, заявляя, что ожидал её от своей команды. Больной физически, кадрово, но здоровой ментально.

"Ювентус"-2020 затормозил бы после большой победы. Это было бы как раз в его стиле. Однако в 2021-ом он сделал заявку на другой "Ювентус". На возвращение "Ювентуса" 2012-2019 годов. Игра всё ещё очень серая, без вдохновения. Андреа Пирло говорил о неуклюжей игре, о проблемах с её организацией. Но вдохновение достичь результат присутствует. Именно оно помогло додавить "Сассуоло", не проигравший туринцам в предыдущем сезоне, в концовке и оформить серию из трёх побед в лиге впервые с четвёртого июля. Очень вовремя, с началом нового года.

Здесь также нашлись дополнительные ресурсы - слабо игравшие Рэмзи и Роналду забили, защитник Данило забил свой первый гол с июля великолепным дальним ударом, а также ассистировал, защитник из Примаверы Фработта ассистировал. Удалось справиться без заменённых из-за травм по ходу матча Дибалы и МакКенни, с прохромавшим полматча Кьезой. Без заболевших коронавирусом Де Лихта, Куадрадо, Сандро. Ресурсы "Юве" неистощимы.

Забудется и худшая комбинационная игра, чем у соперника, игравшего вдесятером, и неумение давить и перекрывать его как следует. Первый пропущенный в численном большинстве дома с 2013-го года, восьмой матч с пропущенными из последних девяти. Останутся три очка и характер.

Избежали 2020-го

"Аталанте" также удалось избежать 2020-го года. Год назад в разгаре декабрьско-январского похода с ураганом забитых она вдруг проиграла дома аутсайдеру СПАЛ. Новичок и крепкий боевитый середняк "Беневенто" явно желал и был способен продублировать это. Не случайно СМИ говорили о матче-ловушке, экзамене. И его бергамцы выдержали блестяще. Команде, пропустившей лишь шесть мячей в предыдущих девяти матчах и проигравшей лишь два из них, они забили четыре. Выйдя на пять побед, две ничьи и 22 забитых в семи матчах. Знакомый темп "Аталанты".

"Богиня" заперла "ведьм" у ворот Монтипо на 50 минут, затем не растерялась из-за пропущенного и 1:1, а забила, и ещё один, и ещё один. Джан Пьеро Гасперини очень понравился именно этот аспект - характер. И всё это - под руководством Йосипа Иличича. Он отыграл просто шедеврально, казалось, притягивает мяч магнитом и пасует его радиоуправляемо. Луис Муриэль заявил, что он просто парил над полем с мячом, вызывал у него головную боль. Йосип закончил с голом, ассистом и ударом, с которого добили. А должен был оформить раза в три больше результативных ТТД.

Начало подъёма?

"Наполи" и "Лацио" и закончили 2020-й, и начали 2021-й плохо. В клубах очень неспокойно. Поэтому им был нужен другой характер, характер выживающих. В 17-ом туре обе его нашли. Хотя насчёт первой были сомнения до 90-ой минуты. Нынешнюю ситуацию в команде СМИ уже сравнивали с эрой позднего Анчелотти. Сейчас очень похоже на не менее депрессивную эру раннего Гаттузо. В Удине "Наполи" был просто выключен, апатичен, практически лишён идей, кроме пары ударов головой, пенальти. И штрафного на 90-ой минуте. И на контратаках должен был пропускать 4-5 мячей.

Гаттузо заявил, что его команда весьма жива и вернула себе очки, потерянные против "Специи". Он больше говорил не об игре, а о результате, о его влиянии на будущее. Действительно, эта победа может стать новым началом, прорывом. Но поражение дома от "Специи" очень похоже на поражение дома от "Пармы" в первом матче Рино на посту, вырванная победа в гостях над "Удинезе" - на вырванную над "Сассуоло". А далее в лиге ожидает "Фиорентина". После поражения от которой год назад Гаттузо был готов подать в отставку. Играет его команда сейчас примерно так же.

В словах автора победного гола Бакайоко "мы должны были дать сигнал в это тяжёлое время, эта победа так важна для нас, тренера и клуба" звучит и надежда на лучшее будущее, и ощущения очень сложного настоящего.

"Лацио" уже со второй победой подряд, потому надежд, спокойствия и уверенности в себе там больше. Симоне Индзаги уверен, что у команды достаточно времени для погони за лидерами. Доволен тем, что удалось избежать подскальзывания на "банановой кожуре". Доволен игрой команды в Парме. Первый матч с новым тренером всегда опасен для соперника, и новые-старые подопечные Роберто Д'Аверсы успешно сопротивлялись больше тайма. Однако в начале второго тайма "орлы" переключили передачу, создали достаточно и для 3-4 голов, а затем спокойно удержали результат.

"Нам была так нужна эта победа, мы растеряли так много игр, всегда страдали во вторых таймах. Эта победа настолько важна, поскольку следующий наш соперник - "Рома". Сергей Милинкович-Савич ощутил важность результата в Парме перед дерби. И, если сравнить его слова со словами Бакайоко, заметно, что "Лацио" немного опережает "Наполи". Хотя и на том же тяжёлом пути выхода из кризиса.

Красиво, но мало

По качеству игры "Интер" и "Рома" превзошли всех грандов, кроме "Аталанты". По остросюжетности - уж точно, подтвердив реноме их очных матчей. Как и в предыдущем в Риме, одна из команд открыла счёт в дебюте, вторая вышла на 2:1, но пропустила в концовке. Много забивающие и пропускающие команды забивали и пропускали, у каждой были свои сильные отрезки, были и отрезки битвы без моментов. Генрих Мхитарян стал одним из лишь двоих в лигах Топ-5 с восемью голами и восемью ассистами. Ашраф Хакими забил блестящий гол и подтвердил блестящую форму.

Вместе с тем, команды остались на месте, не сумели измениться. "Интер" остался командой лишь второго тайма, он уже с 16-ю из 18-ти последних голов во втором. Вновь спрятался в обороне, ведя в счёте. На 72-ой минуте он вёл по ударам по воротам со счётом 17:4, в последние 18 минут счёт - 0:10. Такое гранд не может позволять. Оборонительные замены Лаутаро и Хакими Антонио Конте логично оправдал усталостью, но они в итоге стоили победы. А "Рома"? Она в 14-й раз из 17-ти не победила гранда. Её полный провал в начале второго тайма также не достоин гранда.

Шестой очный матч подряд, который заканчивается вничью. Вновь красиво, но недостаточно, неэффективно для самых высоких мест. Теперь обеим придётся догонять в дерби. Дерби Рима и Дерби Италии.

Новая борьба

За места в Топ-10 завязывается борьба. "Беневенто" - хорошая команда. "Верона" уже опережает её на шесть очков. Иван Юрич и радостно, и удивлённо заявляет, что она лучше владеет мячом и делает всё правильно. Даже впервые признал, что может побороться за Еврокубки. "Фиорентина" выползает на свет, проиграла лишь однажды в шести последних матчах, создала немало против "Кальяри" и победила. Пусть и не без везения, не без неудачного пенальти соперника. Чезаре Пранделли доволен и желанием игроков "запачкать руки", и качеством автора ассиста Хосе Кальехона.

С другой стороны, "Болонья" лишь с пятью очками в восьми последних матчах. С холостыми 65-ю процентами владения мячом в Генуе. Синиша Михайлович уже заговорил о борьбе за выживание. "Удинезе" после трёх очков в шести также там. Хотя Лука Готти отрицает близость отставки, а его команда как раз играла хорошо. "Кальяри" же, собиравшийся бороться за Еврокубки, с четырьмя очками в десяти. Он проиграл равный матч равному сопернику. Эусебио Ди Франческо доволен игрой и не знает, что ещё он может сделать. Эти слова и данные лишь приближают к увольнению.

"Сампдория" находится между первыми и вторыми. Она стучится в двери Топ-10, но всё никак не может зайти, сохраняя баланс побед и поражений. В данном случае - не очень полезный баланс. После громкой победы над "Интером" она буднично проиграла в Специи, не создав почти ничего с 24-ой минуты и уступая в энтузиазме и желании создавать. Она остаётся грозой грандов, не очень опасной для более слабых команд. А значит - середняком.

Среди аутсайдеров выделяется "Дженоа". Она отлично защищалась против "Болоньи", нашла свои контратаки. Давиде Баллардини уже с семью очками в четырёх первых матчах четвёртой каденции. И он недоволен креативом и работой с мячом, требует улучшений, то есть не желает стоять на месте. Похвально. "Специя" после камбека в Неаполе не остановилась, а переиграла "Сампдорию" в желании и умении, впервые связала две победы в Серии А и убежала от зоны вылета. Бурная радость Винченцо Итальяно после финального свистка говорит о чувстве освобождения от оков.

С другой стороны, "Парма" очень надеется на Д'Аверсу, тренер отмечает, что играла на равных с "Лацио" около часа. "Торино" давил на "Милан" во втором тайме и не безнадёжен. Да и даже "Кротоне". Но его тренер Джованни Строппа может потерять свой пост, Джампаоло также под огнём, а от Д'Аверсы ожидают очень многого. Играть неплохо недостаточно.

Украинский след

После двух выходов в "мусорное время" Руслан Малиновский наконец-то получил выход в "денежное". На 64-ой минуте при счёте 1:1 он заменил Маттео Пессину с целью добавить агрессии и креатива в атаке. Получилось. Он действовал высоко, часто был на мяче. С ним скорость игры команды, ранее низкая, возросла. По передачам и касаниям мяча в среднем в минуту он был лучшим на поле. Прорвался и отдал пас вразрез Муриэлю, от которого спас вратарь. Раскрутил контратаку, отдал Луису под классный удар в "девятку". Заслуженный третий ассист Руслана в сезоне.

Позволит ли такая игра отобрать место у Пессины? На этот раз ответ ближе к положительному.

Лучший игрок тура - Йосип Иличич ("Аталанта"). Шедевральный матч

Прорыв тура - Тьемуэ Бакайоко ("Наполи"). Критически важный первый гол за "Наполи"

Разочарования тура - "Кальяри" и "Болонья". Уже аутсайдеры

Лучший вратарь тура - Алекс Мерет ("Наполи"). Один против контратак

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Даже второй состав играет как лидер