Аталанта - Кальяри. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии, в котором сыграют Аталанта и Кальяри. Выпустит ли Джан-Пьеро Гасперини Руслана Малиновского в стартовом составе, удастся ли Кальяри прервать серию из девяти матчей без побед, смотрите сегодня, 14 января в 22:15 .

Кубок Италии. 1/8 финала

Аталанта 22:15 Кальяри