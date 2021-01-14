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Аталанта - Кальяри. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Смотреть прямую видео трансляцию матча Кубка Италии Аталанта - Кальяри, 14.01.2021
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии, в котором сыграют Аталанта и Кальяри. Выпустит ли Джан-Пьеро Гасперини Руслана Малиновского в стартовом составе, удастся ли Кальяри прервать серию из девяти матчей без побед, смотрите сегодня, 14 января в 22:15.
Кубок Италии. 1/8 финала
Аталанта 22:15 Кальяри
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