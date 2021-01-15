Кубок Италии. Полный матч Малиновского, Аталанта гораздо сильнее Кальяри

Кубок Италии. 1/8 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Кальяри" 3:1

Голы: Миранчук 43, Муриэль 61, Шутало 64 - Соттил 55

"Аталанта": Спортьелло, Шутало, Ромеро, Джимсити, Мале, Фройлер (Депаоли 75), Пессина (Де Роон 46), Гозенс (Хатебур 68), Малиновский, Миранчук (Иличич 69), Муриэль (Паломино 89)

"Кальяри": Викарио, Дзаппа, Валюкевич, Чеппителли, Трипалделли (Унас 83), Марин, Калигара (Жоао Педро 67), Нандес, Трамони (Перейро 72), Соттил (Ликояннис 83), Паволетти (Черри 67)

Предупреждениe: Иличич 81

В последнее время "Аталанта" выступает просто блестяще. Как обычно в начале любого года. Она набрала 17 очков, забила 22 мяча и пропустила лишь шесть в последних семи матчах. Все показатели - лучшие в Серии А. Джан Пьеро Гасперини довольно заявляет, что команда нашла свою игру, свой баланс. В таком состоянии нынешний "Кальяри", с двумя очками и 14-ю пропущенными в тех же семи матчах, ей не соперник. Пусть и традиционно он неудобный, выиграл пять очных матчей из последних десяти, часто докучал боевитостью и скоростью. Сегодня он просто не готов к битве на таком уровне.

Опасным этот матч был. Учитывая и два поражения бергамцев в Кубке подряд, в том числе год назад на этой же стадии от "Фиорентины", и необычную тройку атакёров Муриэль-Миранчук-Малиновский. В первые 20 минут ей было трудно сыграться. Тем более, что центрфорвард Муриэль играл слева, Малиновский - на одной линии с ним справа, а Миранчук - в центре и позади них. С такой схемой было трудно и прессинговать, и находить игроков в штрафной. Руслана находили дважды, но он возился с мячом и терял, его удар был заблокирован, а в целом мяча украинец касался реже, чем хотелось бы.

Зато когда все поняли, как играть, начался штурм. Первый тайм закончился со счётом 17:1 по ударам по воротам, 65:35 по владению мячом. Атаковали все. Красиво, как "Аталанта" умеет. В середине тайма Викарио раз за разом спасал. От Муриэля, Миранчука, Пессины, Гозенса, Фройлера (Малиновский был наименее опасным). А в концовке тайма, когда, казалось, сарды немного успокоились, Муриэль продрался слева, нашёл Миранчука в центре, и тот красиво и точно пробил.

Второй тайм бергамцы начали в настроении поскорее снять все вопросы. Штрафной Муриэля отбила перекладина, удар Миранчука - Викарио. И вдруг Соттил получил длинный пас от своего вратаря, промчал по левому флангу и положил мяч под дальнюю стойку. Впрочем, это лишь разозлило "Богиню". Со штрафного уже выстрелил Малиновский. Этот удар Викарио блестяще вытащил из-под перекладины. Но не удар Муриэля из левой части штрафной после паса Гозенса. И не удар Шутало с заброса углового Муриэлем. Соттил не сумел вернуть интригу на 80-ой минуте, попав в перекладину из центра штрафной.

"Аталанта" отыграла не лучший свой матч, должна была забивать гораздо больше, пропустила необязательный гол, первые и последние 20 минут в её исполнении вышли неровными. В концовке матча несколько раз мяч гулял около линии ворот Спортьелло. Тем не менее, её мощь и запас прочности настолько огромны, что эту победу можно назвать лёгкой. "Лацио" либо "Парма" в четвертьфинале должны опасаться этого соперника.