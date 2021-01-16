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Милан намерен арендовать защитника Челси с правом выкупа

Италия
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"Россонери" всерьёз заинтересованы в Томори

Милан намерен арендовать защитника Челси с правом выкупа
Новина українською

"Милан" продолжает активные переговоры с "Челси" касательно аренды Фикайо Томори.

По информации авторитетного издания The Guardian, сначала "россонери" сделали запрос по 18-месячной аренде игрока. Теперь же идёт речь о полугодичном соглашении с правом выкупа за 26 миллионов фунтов.

Несмотря на малую игровую практику (всего 4 игры в этом сезоне), в "Челси" ещё не решили, готовы ли они вычеркнуть Фикайо из долгосрочных планов клуба.

Также сообщается, что игроком активно интересуются "Лидс" и "Ньюкасл".

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В статье: Челси (Лондон) Милан (Италия) Фикайо Томори
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