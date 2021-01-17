Манджукич вскоре станет игроком Милана

Марио Манджукич близок к возвращению в Серию А.

По информации Джанлуки Ди Марцио, 34-летний хорват близок к переходу в "Милан". Форвард присоединится к команде на правах аренды до конца сезона.

В случае выхода в Лигу Чемпионов "россонери" будут вынуждены выкупить ветерана у "Аль-Духайля", где он выступал с лета.

На счету Марио 31 гол и 13 ассистов в 118 матчах в Серии А..