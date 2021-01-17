  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Манджукич вскоре станет игроком Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манджукич вскоре станет игроком Милана

Италия
(1 голосов)

На фоне Ибры даже молод

Манджукич вскоре станет игроком Милана
Новина українською

Марио Манджукич близок к возвращению в Серию А.

По информации Джанлуки Ди Марцио, 34-летний хорват близок к переходу в "Милан". Форвард присоединится к команде на правах аренды до конца сезона.

В случае выхода в Лигу Чемпионов "россонери" будут вынуждены выкупить ветерана у "Аль-Духайля", где он выступал с лета.

На счету Марио 31 гол и 13 ассистов в 118 матчах в Серии А..

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Манджукич Милан (Италия) Аль-Духайль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...