Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В одни ворота. Наполи - Фиорентина 6:0. Видео голов и обзор матча
Однако по статистике - равная игра
В 18-м туре Серии А "Наполи" принимал "Фиорентину" на стадионе имени Диего Марадоны. Хотя и ударов команды нанесли поровну - по 10 выстрелов, однако разница в счете очень велика. Комбинационная игра подопечных Гаттузо приводила к легким голам, в то время как "фиалки" ничего не смогли сделать с атаками соперников. Заметим, что неаполитанцы впервые в истории забили шесть голов "Фиорентине".
"Наполи" - "Фиорентина" 6:0
Голы: Л. Инсинье 5, 72 (пен.), Демме 36, Лосано 38, Зелински 45, Политано 89
Вашему вниманию видеообзор матча.
Популярное сейчас
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Бывшего игрока сборной Украины не взяли в албанский клуб
- Реал интересуется Тете, Десна вернула Безбородько. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО