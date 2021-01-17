В одни ворота. Наполи - Фиорентина 6:0. Видео голов и обзор матча

В 18-м туре Серии А "Наполи" принимал "Фиорентину" на стадионе имени Диего Марадоны. Хотя и ударов команды нанесли поровну - по 10 выстрелов, однако разница в счете очень велика. Комбинационная игра подопечных Гаттузо приводила к легким голам, в то время как "фиалки" ничего не смогли сделать с атаками соперников. Заметим, что неаполитанцы впервые в истории забили шесть голов "Фиорентине".

"Наполи" - "Фиорентина" 6:0

Голы: Л. Инсинье 5, 72 (пен.), Демме 36, Лосано 38, Зелински 45, Политано 89

Вашему вниманию видеообзор матча.