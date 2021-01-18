Любовь никуда не делась: хавбек Интера поцеловал эмблему Ювентуса перед матчем

Полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль продемонстрировал, что до сих пор испытывает крайне теплые чувства к бывшей команде – чилиец поцеловал эмблему туринского "Ювентуса" перед вчерашней очной встречей итальянских грандов в рамках 18-го тура Серии А.

Видаль мило пообщался с защитником туринцев Джорджо Кьеллини, приобнял ветерана и поцеловал эмблему "Ювентуса" на его экипировке. Отметим, что первый гол в ворота Щенсны отправил именно "Эль Герреро".

Hai appena fatto goal ma queste brutture non te le perdono.#vidal #InterJuventus pic.twitter.com/9CNFcQ76va — Claudio Fax Fassone (@ClaudioFassone) January 17, 2021

"Я никогда не собирался целовать эмблему другой команды. Поцелуй был проявлением привязанности к брату, который подарил мне футбол, с которым я прожил чудесные годы вместе. Мы просто любим друг друга. Я уважаю свою команду, наших болельщиков и людей, которые доверили мне право защищать и продолжать развивать историю этого прекрасного клуба. И ради этого я готов вкладывать в успех свою душу! Вперед, "Интер", – поспешил объяснить свое поведение футболист.

Напомним, Артуро защищал цвета "Ювентуса" с 2011-го по 2015-й. В сентябре прошлого года хавбек подписал трудовой договор с миланским "Интером" как свободный агент.