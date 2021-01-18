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Ювентус претендует на турецкого форварда Лилля
Неожиданные слухи
Юсуф Языджи может зимой пополнить состав "Ювентуса". Об этом передает France Football.
"Ювентус" давно ведет поиск нового форварда, а нападающий "Лилля" давно заинтересовал Андреа Пирло. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.
Juventus are scouting 24-year-old Lille attacker Yusuf Yazici on a regular basis, according to France Football.— Get French Football News (@GFFN) January 18, 2021
В текущем сезоне Языджи забил 11 голов в 23-х матчах.
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