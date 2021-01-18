  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус претендует на турецкого форварда Лилля
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус претендует на турецкого форварда Лилля

Италия
(1 голосов)

Неожиданные слухи

Ювентус претендует на турецкого форварда Лилля
UA-Футбол
Новина українською

Юсуф Языджи может зимой пополнить состав "Ювентуса". Об этом передает France Football.

"Ювентус" давно ведет поиск нового форварда, а нападающий "Лилля" давно заинтересовал Андреа Пирло. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Языджи забил 11 голов в 23-х матчах.

Читайте такжеПалач Милана. Юсуф Языджи - лучший игрок третьего тура Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Лилль Юсуф Языджи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...