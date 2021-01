Ювентус претендует на турецкого форварда Лилля

Юсуф Языджи может зимой пополнить состав "Ювентуса". Об этом передает France Football.

"Ювентус" давно ведет поиск нового форварда, а нападающий "Лилля" давно заинтересовал Андреа Пирло. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

Juventus are scouting 24-year-old Lille attacker Yusuf Yazici on a regular basis, according to France Football.