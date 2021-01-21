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Роналду осознает силу Интера и Милана, но все равно считает, что Ювентус может выиграть Скудетто

Италия
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Роналду осознает силу Интера и Милана, но все равно считает, что Ювентус может выиграть Скудетто
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал выигрыш Суперкубка Италии в матче с "Наполи" (2:0). Напомним, португалец забил первый гол в ворота "адзурри". Цитирует Роналду RAI Sport.

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"Мы очень довольны результатом. Было непросто, качество поля находится на низком уровне. Тем не менее, "Ювентус" справился. Хорошо, что нам удалось отнестись к этому поединку иначе, неудачная встреча с "Интером" уже в прошлом".

"Суперкубок Италии – это очень важный трофей, он вселит в нас уверенность. "Милан" и "Интер" выступают хорошо, но я считаю, что у нас есть все для победы в Серии А. Будет очень тяжело, но я верю, что мы все еще способны завоевать Скудетто".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Суперкубок Испании Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Милан Скудетто
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Источник:
Football Italia

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