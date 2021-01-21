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Защитник Милана отправился в аренду в Парму с обязательной опцией выкупа
В поисках игровой практики
Защитник "Милана" Андреа Конти присоединился к "Парме" на правах арендного соглашения – об этом сообщает пресс-служба "крестоносцев". Срок договора действует до 30 июня 2021 года.
Отмечается, что "Парма" обязана выкупить футболиста. Таким образом, после прекращения аренды Конти должен полноценно стать исполнителем "Пармы" до лета 2025-го.
Welcome to Parma, Andrea #Conti! ✍️????????— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) January 21, 2021
???? https://t.co/4QNRWqWZja#ForzaParma pic.twitter.com/nRUxT4TtxP
Ранее Андреа выступал за "Аталанту", бергамаски отдавали игрока в аренду в "Перуджу" и "Виртус Ланчано". 31 мая 2017 года в товарищеском матче против сборной Сан-Марино Конти дебютировал за сборную Италии.
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