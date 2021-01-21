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Защитник Милана отправился в аренду в Парму с обязательной опцией выкупа

Италия
(1 голосов)

В поисках игровой практики

Защитник Милана отправился в аренду в Парму с обязательной опцией выкупа
Новина українською

Защитник "Милана" Андреа Конти присоединился к "Парме" на правах арендного соглашения – об этом сообщает пресс-служба "крестоносцев". Срок договора действует до 30 июня 2021 года.

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Отмечается, что "Парма" обязана выкупить футболиста. Таким образом, после прекращения аренды Конти должен полноценно стать исполнителем "Пармы" до лета 2025-го.

Ранее Андреа выступал за "Аталанту", бергамаски отдавали игрока в аренду в "Перуджу" и "Виртус Ланчано". 31 мая 2017 года в товарищеском матче против сборной Сан-Марино Конти дебютировал за сборную Италии.

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В статье: Парма (Парма) Милан Андреа Конти Парма
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Источник:
Parma

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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
21.01.2021 в 14:09
На кой хрен им этот слабак нужен
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