Защитник Милана отправился в аренду в Парму с обязательной опцией выкупа

Защитник "Милана" Андреа Конти присоединился к "Парме" на правах арендного соглашения – об этом сообщает пресс-служба "крестоносцев". Срок договора действует до 30 июня 2021 года.

Отмечается, что "Парма" обязана выкупить футболиста. Таким образом, после прекращения аренды Конти должен полноценно стать исполнителем "Пармы" до лета 2025-го.

Ранее Андреа выступал за "Аталанту", бергамаски отдавали игрока в аренду в "Перуджу" и "Виртус Ланчано". 31 мая 2017 года в товарищеском матче против сборной Сан-Марино Конти дебютировал за сборную Италии.