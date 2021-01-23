Серия А. Неудачи города Милана, Бергамо вновь рулит в Ломбардии

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 0:3

Голы: Ромеро 26, Иличич 53 (пен.), Д. Сапата 77

"Милан" Д. Доннарумма, Калабрия, Калулу (Мусаккьо 57), Кьер, Эрнандес, Кесси, Тонали, Кастильехо (Манджукич 70), Мейте (Диас 46), Леау (Ребич 70), Ибрагимович

"Аталанта": Голлини, Джимсити (Кальдара 90), Ромеро, Толой, Хатебур (Мале 67), Фройлер, Де Роон, Гозенс (Паломино 90), Пессина (Малиновский 90), Иличич (Муриэль 84), Д. Сапата

Предупреждения: Эрнандес 38, Кесси 52 - Гозенс 84

За 13 месяцев после 0:5 в Бергамо "Милан" прошёл огромный путь прямо к первому месту в лиге. Путь через эпидемию травм и болезней, через игровые проблемы. С помощью яростной борьбы, сплочённости, безграничной веры в себя. Не выбило из колеи и первое поражение после 27-ми матчей лиги. После него состоялись две победы по 2:0. А "Аталанта" отставала на десять очков, после мощной серии (17 очков и 22 гола в семи матчах) выдала две крайне унылые ничьи с аутсайдерами. Так что к ломбардийскому дерби миланцы даже подходили фаворитом. Впрочем, запас прочности бергамцев поражает.

Джан Пьеро Гасперини побаивался, что по яркости матч разочарует. Стефано Пиоли также говорил о победе в битве интенсивности, мощи и отбора, а не яркости. Пожалуй, потому и неожиданно выпустил на позиции под нападающим опорника Мейте. Его команда начала ураганно, удар Златана блокировали, Мейте головой не попал. Но затем и до окончания тайма в атаке и центре поля была наглухо перекрыта. Команда Гасперини выигрывала все дуэли в центре, помощь форвардов Иличича и Сапаты на флангах позволяла давить и там. Правда, в штрафной людей не хватало. Оставались удары издали. Чуть неточные.

По такой игре очень многое могли решить стандартные положения. Они как раз и решили. До перерыва розыгрыш углового закончился навесом Гозенса слева, центральный защитник Ромеро пробил в падении головой мимо Калулу и вратаря. Ещё и Иличич мог забить прямым штрафным ударом почти с линии штрафной площадки. Доннарумма вытащил. А Ибрагимович свой заброс со "стандарта" запорол. Замкнув штрафной чуть ли не коленом в упор неточно. В начале же второго тайма продолжение такого же давления гостей принесло пенальти. Кесси попал локтем в лицо Иличичу в своей штрафной, и Йосип реализовал.

В сезоне 2020/21 такой результат ещё не закрывал матч. Уже не раз и не два "Милан" выбирался из почти невозможных ситуаций, спасался в самой концовке. А "Аталанта" уже упускала 2:0 менее месяца тому. Ныне после нескольких минут шока и близкого удара головой Сапаты хозяева переместились к штрафной гостей. Однако ближе был Иличич на 68-ой минуте, пофинтив, он почти попал под стойку с линии штрафной. Ещё ближе - Сапата, попавший ударом головой в стойку. Удар Манджукича его первым касанием мяча в футболке "Милана" отбил Голлини. А прорыв Сапаты слева с ассиста Ромеро решил всё.

"Милан" выдаёт свою худшую игру за 13 месяцев, после того 0:5, худший результат с того 0:5. После 38-ми матчей лиги подряд с забитыми он не забивает. Весьма тревожный колокол. А "Аталанта" не проигрывает "Милану" уже в десятом из 11-ти последних очных матчей. Более того, унижает его и доказывает свою силу. Она может оступаться, засыпать, но, когда собирается и настраивается на все сто - её крайне сложно остановить.

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Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Интер" 0:0

"Удинезе": Муссо, Бекао, Бонифаци (Де Майо 62), Самир, Стригер-Ларсен (Н. Молина 78), Де Пауль, Арслан (Уолас 33), Р. Перейра, Зеегелаар (Нуйтинк 78), Деулофеу (Мандрагора 62), Лазанья

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Сенси 70), Янг (Перишич 70), Лукаку, Лаутаро Мартинес (А. Санчес 70)

Предупреждения: Арслан 10, Самир 36, Зеегелаар 78 - Бастони 56, Сенси 83

"Интер" выиграл Топ-матч. Да ещё и у самого "Ювентуса". Да ещё и в одни ворота в тактическом плане. Антонио Конте провёл свой лучший матч в клубе, на время, если не навсегда, выбил чемпиона из борьбы за Скудетто. Комплименты на тренера и команду сыпятся как из рога изобилия, сами они чувствуют выход на правильный путь. В следующем туре ожидает соперник, у которого выиграли девять из последних 11-ти матчей, от которого не пропустили в пяти последних. Который не побеждал в восьми турах подряд. Что случится в таком матче? Типичный "Интер" упустит победу. Вот и упустил.

Конте предупреждал о физической мощи и организованности удинцев. Хвалил их за созданные проблемы "Аталанте" в среду (1:1). Требовал от своих подопечных играть не поверхностно. Они не очень слушали. Не перебороли соперника, владели мячом и угрожали воротам ненамного чаще. Во второй четверти матча приблизились лишь ударами с 15-20 метров. Барелла чуть разминулся с "девяткой". Попытки Видаля и Янга Муссо взял уверенно. Также он выиграл дуэль с Лаутаро после ужасного паса Бекао назад. А второй тайм активнее начали хозяева. Гости же после перерыва не обостряли вовсе.

Отдохнувшие неделю "нерадзурри" не смогли задавить "бьянконери", игравших в среду тяжелейший матч против "Аталанты". Не сумели продлить серию после громкой победы над другими "бьянконери". Не сумели отобрать у "Милана" титул зимнего чемпиона, хотя тот практически подарил его. Именно такие потери очков могут стоить Скудетто. А "Удинезе" респект. До этих двух ничьих он ещё и упустил ничью против "Наполи" лишь на 90-ой минуте, раздавил "Лацио". Он умеет играть с грандами.