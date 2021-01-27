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Не выдержал градус противостояния? Арбитр матча Интер – Милан был заменен из-за травмы

Италия
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И такое бывает

Не выдержал градус противостояния? Арбитр матча Интер – Милан был заменен из-за травмы
Новина українською

В рамках поединка ¼ финала Кубка Италии между "Интером" и "Миланом (2:1) был заменен арбитр встречи.

Главный судья матча Паоло Валери получил травму мышцы бедра. Несмотря на помощь медиков "Интера", которые имели право помочь арбитру как принимающая сторона, Валери не смог продолжить работу. Вместо главного арбитра на поле вышел резервный судья Даниэле Киффи.

Напомним, Паоло успел удалить Златана Ибрагимовича – в первом тайме швед получил "горчичник" за перепалку с Лукаку, а во втором еще один за фол на Коларове.

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В статье: Интер (Милан) Кубок Италии Милан Паоло Валери
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