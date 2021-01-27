Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не выдержал градус противостояния? Арбитр матча Интер – Милан был заменен из-за травмы
И такое бывает
В рамках поединка ¼ финала Кубка Италии между "Интером" и "Миланом (2:1) был заменен арбитр встречи.
Главный судья матча Паоло Валери получил травму мышцы бедра. Несмотря на помощь медиков "Интера", которые имели право помочь арбитру как принимающая сторона, Валери не смог продолжить работу. Вместо главного арбитра на поле вышел резервный судья Даниэле Киффи.
¡Cambio de árbitro! ????????????????⚽— Fanbolero (@fanbolero) January 26, 2021
.
En el Inter vs Milan de hace unos momentos, Paolo Valeri -el árbitro central del encuentro-, se lesionó y salió al minuto 80, tuvo que entrar el cuarto árbitro, Daniele Chiffi ????
.#derbydellamadonnina #CoppaItalia #Milan #ZlatanVsLukaku #InterMilan pic.twitter.com/eJKpfXbMnj
Напомним, Паоло успел удалить Златана Ибрагимовича – в первом тайме швед получил "горчичник" за перепалку с Лукаку, а во втором еще один за фол на Коларове.
Популярное сейчас
- Тренер Интера прокомментировал конфликт Лукаку и Ибрагимовича
- Манчестер Сити возглавил гонку, Вест Хэм поднялся на четвертое место. Таблица АПЛ 2020/21
- Зозуля заработал пенальти и помог Альбасете покинуть последнюю строчку в таблице
- Ибрагимович – Сапате: У меня больше голов, чем у тебя матчей в карьере
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки