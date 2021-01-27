Не выдержал градус противостояния? Арбитр матча Интер – Милан был заменен из-за травмы

В рамках поединка ¼ финала Кубка Италии между "Интером" и "Миланом (2:1) был заменен арбитр встречи.

Главный судья матча Паоло Валери получил травму мышцы бедра. Несмотря на помощь медиков "Интера", которые имели право помочь арбитру как принимающая сторона, Валери не смог продолжить работу. Вместо главного арбитра на поле вышел резервный судья Даниэле Киффи.

¡Cambio de árbitro! ????????????????⚽

.

En el Inter vs Milan de hace unos momentos, Paolo Valeri -el árbitro central del encuentro-, se lesionó y salió al minuto 80, tuvo que entrar el cuarto árbitro, Daniele Chiffi ????

.#derbydellamadonnina #CoppaItalia #Milan #ZlatanVsLukaku #InterMilan pic.twitter.com/eJKpfXbMnj — Fanbolero (@fanbolero) January 26, 2021

Напомним, Паоло успел удалить Златана Ибрагимовича – в первом тайме швед получил "горчичник" за перепалку с Лукаку, а во втором еще один за фол на Коларове.